A piedi e sporchi di fango scappano alla vista della polizia, uno rintracciato ed espulso

L’episodio a Pantalla di Todi, fermato dopo inseguimento un 38enne tunisino clandestino inottemperante ad un ordine di espulsione

In due camminavano a piedi e sporchi di fango, alle 7 di mattina, nei pressi dello svincolo di Pantalla lungo la E45. Un atteggiamento che ha insospettito una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Todi, che era in zona per dei servizi di vigilanza stradale. E così gli agenti hanno deciso di controllarli, ma alla loro vista i due sono scappati nei campi circostanti.

I fatti sono accaduti lunedì mattina ed alla fine la polizia è riuscita a raggiungere, non senza difficoltà visto il terreno impervio, uno dei due, nei pressi della rotatoria dell’ospedale di Pantalla, immobilizzandolo. L’altro, invece, è riuscito a dileguarsi.

Gli accertamenti successivi, effettuati anche con fotosegnalamento presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Perugia, hanno consentito di identificare nello straniero fermato un tunisino di 38 anni, comunque privo di documenti e con svariati alias, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Perugia il 27 ottobre 2017, con relativo ordine del questore a lasciare l’Italia, ovviamente non ottemperato.

Segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia, precedentemente allertato, l’uomo è stato preso in consegna per l’avvio delle procedure di competenza e accompagnato immediatamente presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio del Sud Italia per l’effettiva espulsione.

(foto di repertorio)

Stampa