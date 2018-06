Piazza Grande si trasforma in un suggestivo stadio di calcio a 5

Da oggi un vero e proprio stadio è apparso in Piazza Grande, a Gubbio. Non si tratta di una trovata pubblicitaria per i Mondiali di Russia ma della location dove avranno luogo le fasi finali del 1° Memorial “Enrico Nicchi” e “Giuseppe Angeloni” di calcio a 5, organizzato dall’Asd Atletico Gubbio, che in questo caso ricorderà proprio i suoi due fondatori.

Già archiviate le qualificazioni, il calcio d’inizio del primo match nel suggestivo campo sintetico, posto nel cuore della città, sarà dato domani, venerdì 29 giugno, alle 19, con le semifinali della categoria giovanissimi. Alle ore 21 sarà invece la volta delle semifinali senior. Sabato 30, dalle 18.30, si svolgeranno, nell’ordine, le finali dei pulcini, degli esordienti e dei giovanissimi. Il grande torneo si concluderà domenica 1 luglio quando, dalle 20.15 si giocherà il triangolare “vecchie glorie” anni ’70-’80-’90 del Gubbio Calcio. Alle 21.30 si chiude con la finale senior.

Stampa