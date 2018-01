Piazza del Mercato, si stringe sui lavori | Ad aprile nuovo look

Sono ripresi lunedì i lavori di ripavimentazione di piazza del Mercato, ormai verso il completamento che dovrebbe arrivare nel corso primavera. A monitorare il lavoro delle ruspe, che hanno provveduto a rimuovere la cementata provvisoria nel quadrante più centrale della piazza, c’è come sempre l’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni, sotto il cui sguardo attento si sono già raggiunti ottimi risultati nell’antico foro romano. Un intervento avviato congiuntamente dal Comune di Spoleto e dalla Vus, che ha visto la rimozione di circa 145mila cubetti di basalto, tutti ben conservati e che stanno venendo riposizionati al loro posto ma con tecniche costruttive che permetteranno una pavimentazione più duratura.

I lavori nella piazza – che finora non hanno mai interdetto l’accesso veicolare e pedonale se non in vari tratti – dovrebbero essere conclusi entro due mesi, a fine febbraio. Quindi si passerà a via Arco di Druso, intervento che – questo sì – comporterà la chiusura alle auto con i mezzi che saranno regolamentati a senso unico alternato lungo via Saffi. “Per fine aprile i lavori dovrebbero essere conclusi” spiega Loretoni. E presto partirà anche il restauro della fontana di piazza del Mercato, ad opera del Rotary Club di Spoleto che lo finanzia e della Coobec che realizzerà l’intervento. I lavori prevedono una durata di due mesi. In primavera, quindi, la centrale piazza cittadina avrà completamente un nuovo volto.

Stampa