Piano strade Comune di Perugia | I prossimi interventi, dal centro ai Ponti

Presentato ieri pomeriggio a Palazzo Grossi il sistematico piano di risanamento stradale del 2018 del Comune di Perugia. Presenti l’assessore Francesco Calabrese, il sindaco Andrea Romizi, l’ingegnere Ricci. Anche per quest’anno, come per dal 2015 ad oggi, l’investimento è stato pari a 1.500.000 euro. Una programmazione di interventi coordinata grazie all’applicazione del Regolamento scavi, che ha compreso anche ripristini strutturali, bitumature e adeguamenti e ripavimentazioni stradali.

L’eccezionale evento meteorologico siberiano

Ad avere effetti eccezionali sulle strade di Perugia, ma in generale sulla circolazione in tutta Italia, è stato l’eccezionale evento meteo siberiano dello scorso febbraio, quando, non solo neve, ma anche il ghiaccio persistente per più giorni, hanno ulteriormente ‘stressato’ le nostre strade, quelle non rifatte negli ultimi anni e già in difficoltà. Necessario per fronteggiare l’emergenza 750 tonnellate di bitume a caldo, l’affidamento specifico per spianare oltre 1000mq e 150mila euro di spesa complessiva.

I nuovi sottoservizi

Gli scavi eseguiti per rinnovare le reti dei vari sottoservizi (fibra, acqua, gas, elettricità hanno “anch’essi messi a dura prova le nostre strade”, è stato detto dall’assessore Calabrese e dal sindaco Romizi in conferenza stampa. Dal Comune si rassicura che verranno eseguiti tutti i ripristini definitivi. Di particolare rilevanza quelli riferiti alla fibra, con scavi di minitrincee per la realizzazione della rete ftth cittadina. Per la fibra, nello specifico sono stati seguiti in tutto 162km di minitrincee; 500 km sono i cavi esistenti e 82km di posa aerea.

Un commento su Facebook

“Non dite che si rifanno le strade solo in periodo elettorale” , ha aggiunto l’assessore Calabrese, in riferimento ad alcuni commenti che compaiono spesso sui social network a proposito della situazione delle strade. Calabrese ha infatti rivendicato i principali interventi eseguiti nei primi mesi del 2018 e nel 2017: via del Commercio, via Eugubina, via del Giochetto, via Brunamonti, via Di Duccio, via dell’Acacia, via della Pescara (2017), via Mentana (2017), via Campo di Marte (2017), piazzetta Case Bruciate, Strada Casamanza (per disagio ambientale).

A questo discorso si è aggiunto il sindaco Romizi, il quale ha affermato: “se l’assessore Calabrese ha intenzione di colorare il sale, per far vedere che nei casi di emergenza viene sparso davvero, io avrei voglia di colorare le strade, per dimostrare la quantità di interventi effettuati fino a oggi”.

Prossimi interventi

Le altre strade interessate dai prossimi interventi saranno quelli di, tra gli altri: via della Pallotta (dove a settembre cominceranno i lavori per assestamento scavi); viale Pellini; viale Antinori; via Vecchi; via degli Olivi; Strada Santa Lucia, Strada Perugia San Marco, via Pellas (per completare l’ultima parte rimasta fuori dagli interventi già realizzati), via Fasani, via Tuzi, via Settevalli, via Chiusi, via dei Filosofi, via della Pallotta, via Fonti Coperte. Interessate anche la parte storica della città: via dei Priori (dove c’è un interessamento importante per ciò che riguarda la posa anche dei nuovi cavi di luce e gas e dove dunque sono necessari lavori di precisione); via della Stella sarà invece terminata entro la fine dell’estate; via Bonazzi, via Marconi, via del Giochetto. Gli interventi, inoltre, saranno destinati anche al rifacimento di strade a Ponte San Giovanni, Ponte Vallceppi, Ponte Felcino, Villa Pitignano: Strada dei Loggi, via dei Trasporti, strada Borobò, tra le altre. Si tratta, ha concluso l’ingegner Ricci, di lavori di risanamento e non di rifacimento stradale.

