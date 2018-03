Pescatori del Topino, successi al Trofeo Regionale Umbro serieB e al Trofeo Eccellenza Sud

Dall’Umbria alla Campania, ottimi risultati per i Pescatori del Topino. Domenica 25 marzo giornata da incoronare per gli agonisti della società folignate di pesca. Dal Trofeo regionale umbro di serie B per squadre di società il miglior risultato, primi di giornata; quarti assoluti invece nella prova nazionale di qualificazione del Trofeo di Eccellenza Sud sempre per squadre di società.

Presso il lago Gatti di Narni gli associati Daniele Roani, Gianluca Mascioli, Mattia Ceccaroni e Federico Guglielmi, con un totale di 8 penalità, hanno conquistato la prima prova del campionato regionale a squadre. Un giornata primaverile ha caratterizzato la competizione, ben organizzata e molto divertente con pesce molto aggressivo: puro divertimento per i sessantaquattro agonisti presenti facenti parte delle sedici squadre in gara.

A 320 km di distanza invece, Gabriele Piermatti, Alessandro Morosini, Andrea Calvari e Luca Tancredi si sono piazzati appena sotto il podio, precisamente 4° assoluti di giornata. Lungo le sponde del lago Sampei di Castello del Lago (Venticano – AV), quindici squadre si sono date battaglia per la prima di tre prove in calendario. Le gare in programma saranno utili alla qualificazione per la Finale di Campionato Italiano per società di pesca alla trota in lago che si svolgerà il 10 e 11 novembre lungo le sponde del lago Paradiso (Bussoleno – TO). Delle quindici totali se ne qualificheranno sette che, assieme alle tredici del nord Italia, formeranno le venti squadre finaliste. Seconda prova di qualificazione il 29 aprile presso il lago Rio Secco di Monteleone sabino (RI); la terza prova, invece, il 28 ottobre al lago di Villò in Frazione Cancelli (Fabriano – AN).

Un domenica delle palme di splendide soddisfazioni per incoronare al meglio il loro decimo anniversario che cade proprio quest’anno. Un club sportivo che, oltre agli ottimi risultati nei relativi campionati agonisti, si impegnano molto nel sociale promuovendo e realizzando un progetto per il sociale e la beneficenza denominato “Sport for All | Play for Life”.

Seguite le iniziative in programma sul sito web dell’associazione al link www.pescatorideltopino.it/progetto-sportivo-sociale-beneficenza/

Stampa