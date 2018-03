Pescatori del Topino donano un fumetto alle scuole di Foligno

Intrigo, passione, divertimento questo è “La Notte degli Oggetti Desiderabili”, il fumetto omaggio creato ed ideato in occasione del decimo anniversario della Asd Pescatori del Topino. Nei giorni scorsi, presso le 13 classi del III° Circolo di Foligno (Scuole di Monte Cervino e Scafali), aderenti al progetto sportivo, ne è stata presentata l’uscita.

Presenti Fabrizio Reali consigliere e responsabile comunicazione dell’associazione sportiva assieme al vice sindaco nonché assessore alla cultura e alla scuola del Comune di Foligno, Rita Barbetti; il delegato allo sport, Enrico Tortolini; e la dirigente scolastica del III° circolo, Ortensia Marconi.

La Asd Pescatori del Topino omaggerà tutti i partecipanti dei loro eventi con questo presente. Un presente diverso dai soliti nel quale si racconta, in maniera simpatica e divertente, una storia.

Inserito nel progetto sportivo per il sociale e la beneficenza “Sport for All – Play for Life”, il fumetto è stato scritto grazie alla collaborazione di Marcello Bondi (soggettista), Andrea Gallo Lassere (sceneggiatore) e di Moreno Chiacchiera (disegnatore e fumettista folignate famoso in tutto il mondo).

Il titolo è stato ripreso dall’episodio 2 della seconda stagione di Fringe, serie televisiva statunitense del 2008. Nel telefilm si raccontano le indagini della “scienza di confine” della omonima divisione della FBI di Boston nello studio di fenomeni paranormali nel quale, nell’episodio in questione, c’è un richiamo alla pesca sportiva.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di lasciare una traccia, un omaggio simpatico ed inusuale a tutti i partecipanti delle varie iniziative del progetto “Sport for All | Play for Life”. Il primo dei sei eventi in programma è il concorso di disegno a tema per gli alunni delle scuole elementari di Foligno. Per questo motivo l’associazione è andata direttamente nelle classi aderenti per consegnare loro l’originale fumetto in occasione della presentazione ufficiale.

Fabrizio Reali ha dichiarato: “Il decimo anniversario è un piccolo ma importante traguardo che il nostro club sportivo ha raggiunto. Verba volant, scripta manent, come dice l’antico proverbio le parole volano, gli scritti rimangono; questo è il motivo principale per il quale abbiamo voluto creare e far realizzare a professionisti del settore il fumetto. “La Notte degli Oggetti Desiderabili” è l’esempio tangibile e concreto delle capacità organizzative e gestionali di questa associazione sportiva che ha voluto fortemente coinvolgere, alla loro festa decennale, tutta la comunità locale folignate e umbra. Una comunità sportiva e non solo. Il progetto sportivo per il sociale e la beneficenza “Sport for All | Play for Life” è unico nel suo genere come il simpatico ed autentico omaggio fumettistico. Ringrazio ufficialmente a nome mio e dei Pescatori del Topino tutti, i nostri collaboratori Marcello Bondì, Andrea Gallo Lassere e Moreno Chiacchiera, e la Tipografia Recchioni per la preziosissima cooperazione nella realizzazione e stampa del fumetto”.

