Perugia, Vigili del Fuoco salvano 2 cani finiti nel Tevere

Due cani sono finiti nel Tevere, mentre si trovavano lungo le sponde del fiume a giocare. Non sono chiare ancora le circostanze che hanno portato gli animali ad avvicinarsi e a cadere in acqua, ma immediato è stato l’allarme del proprietario di uno dei due cani. Sul posto si è portata una squadra dei Vigili del Fuoco che è riuscita a mettere in sicurezza le due bestiole e a portarle in salvo.

