Perugia, ruba portafogli a pensionato nella Coop di Fontivegge | Fermato dai Carabinieri

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Perugia, volti a contrastare la criminalità predatoria nel capoluogo, i Carabinieri di Perugia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto con destrezza, un 28enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia.

In particolare, nella giornata di giovedì, l’uomo, all’interno del supermercato “Coop Fontivegge” in piazza Vittorio Veneto, dopo essersi avvicinato a un 71enne pensionato, con mossa repentina gli ha sottratto il portafogli, custodito nella tasca sinistra del giaccone; subito dopo il colpo, il 28enne ha cercato di darsi alla fuga, correndo per le vie limitrofe.

Il pronto intervento dei militari e del personale preposto alla sicurezza ha permesso di rintracciare immediatamente il responsabile e recuperare interamente la refurtiva, restituita al pensionato

Il malvivente, al termine del rito direttissimo, a seguito della convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno.

Stampa