Perugia, presto telecamere a Ponte San Giovanni, Madonna Alta e agli svincoli

Nuove telecamere presto in arrivo nel territorio comunale di Perugia. Con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità nel territorio attraverso, in particolare, l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree di Ponte San Giovanni, Madonna Alta e agli svincoli e intersezioni delle strade statali, regionali, provinciali e comunali, la Giunta comunale di Perugia ha approvato nei giorni scorsi il mandato al Sindaco Romizi alla sottoscrizione del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Perugia.

Le aree individuate, infatti, risultano quelle maggiormente sprovviste di sistemi di videosorveglianza, la cui presenza risulterebbe, invece, particolarmente utile alle forze di polizia in caso di indagini e repressione di illeciti.

La sottoscrizione del Patto, peraltro, risulta necessaria affinchè il comune possa ottenere l’autorizzazione alla spesa per la suddetta installazione, con fondi nazionali (che ammontano complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017/2019) come previsto dalla legge 48/2017.

Queste le aree individuate per le telecamere

Svincoli e intersezioni tra strade: Svincolo E45-Tiberina Nord Loc. Resina, Svincolo E45- Strada dei Bracceschi (Ponte Pattoli/Casa del Diavolo), Svincolo E45- Tiberina Nord. Loc. Bosco, Svincolo E45- Tiberina Nord Loc. Ponte Felcino, Svincolo E45- Tiberina Nord Loc. Ponte Valleceppi, Svincolo E45- Tiberina Nord Loc. Lidarno; Svincolo S.S. 318 svincolo strada Sant’Egidio Ripa e strada per Petrignano, Svincolo S.S. 318 e strada Fabrianese, Svincolo E45 Via della Valtiera e strada Ospedalone San Francesco Loc. Collestrada, Svincolo E45 – Ponte San Giovanni, Svincolo E45- Balanzano, Svincolo E45- Strada Tiberina Sud, Svincolo E45- Montebello, Svincolo E45- San Martino inn Campo, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Piscille, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Prepo, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. San Faustino, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Madonna Alta, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Centova, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Ferro di cavallo, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Olmo.

Quartiere di Madonna Alta e sue intersezioni con le principali strade di collegamento: Via Diaz, Via Magno Magnini, Via della Madonna Alta, Via Martiri dei Lager, Via Guerra, Via Gallenga, Via Cortonese, Via Sicilia, Via Settevalli, Via Mario Angeloni, Via Aldo Capitini.

Centro abitato di Ponte San Giovanni: Via Alessandro Manzoni, Via della Scuola, Via Pietro Cestellini, Via Adriatica, Via Nino Bixio, via Luigi Catanelli, Via Giuseppe Lunghi, Via Ruggero Grieco, Via Bochi.

I progetti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza dovranno comunque essere sottoposti alla valutazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. E’, inoltre, prevista la creazione di una Cabina di regia presso la Prefettura, composta dai rappresentanti delle Forze dell’ordine e della Polizia locale con il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto.

Stampa