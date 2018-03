Perugia, orario sperimentale Ztl prorogato fino a fine anno

La Giunta comunale di Perugia ha deciso, su proposta dell’assessore Cristiana Casaioli, di prorogare fino al 31 dicembre 2018 la modifica in via sperimentale, per la sola giornata di sabato, degli orari di accesso alla ztl (zona a traffico limitato). In base a questo provvedimento, in sostanza, si continua la sperimentazione dell’accesso libero alla ztl nella mattina del sabato.

Dopo la prima sperimentazione annuale della modifica, iniziata il 1 aprile del 2017, sono emersi risultati positivi che hanno evidenziato una inalterata qualità della vita nel centro storico ed una migliore risposta alle esigenze di accessibilità dell’acropoli nel fine settimana.

La decisione di procedere ad una mera proroga della sperimentazione fino a dicembre 2018, è motivata dal fatto che è in corso di redazione (ma non è stato ancora approvato formalmente) il nuovo pums (piano urbano della mobilità sostenibile), strumento finalizzato a promuovere un sistema di mobilità in grado di garantire i bisogni di spostamento dei cittadini, di ridurre l’inquinamento e il consumo di energia aumentando contemporaneamente l’efficienza e l’economicità del trasporto di persone e merci, nonché l’attrattività e la qualità della vita e dell’ambiente urbano.

In conseguenza del provvedimento di proroga la regolamentazione degli accessi alle varie aree ztl risulta essere la seguente:

1) CENTRO STORICO

a) divieto di transito e sosta dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 13; accesso e libero transito dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 24; PROVVEDIMENTI INVARIATI

b) nei giorni di sabato e domenica divieto di transito e sosta dalle 00.00 alle 7; nei giorni di sabato e domenica accesso e libero transito dalle 7 alle 24 PROVVEDIMENTO PROROGATO

2) ZTL DI CORSO GARIBALDI

a) divieto di transito e sosta dal lunedì al sabato dalle 00.00 alle 13; accesso e libero transito dal lunedì al sabato dalle 13 alle 24. PROVVEDIMENTI INVARIATI

b) nella giornata di domenica divieto di transito e sosta dalle 00.00 alle 7; accesso e libero transito dalle 7 alle 24. PROVVEDIMENTI INVARIATI

3) ZTL DI VIA DEL ROSCETTO

divieto di transito e sosta tutti i giorni dalle 00.00 alle 16 e dalle 20 alle 24. Accesso e libero transito dalle 16 alle 20. PROVVEDIMENTI INVARIATI

“La decisione di continuare la sperimentazione di apertura al transito nella zona ztl del Centro storico nella mattinata di sabato – sottolinea l’assessore Cristiana Casaioli – è dettata dall’opportunità di favorire ulteriormente l’accessibilità dell’acropoli, sostenendo in tal modo l’attività dei commercianti. Ciò in considerazione del fatto che il sabato è per molti cittadini tradizionalmente una giornata dedicata allo svago ed allo shopping. La proroga di questo provvedimento, che nel suo primo periodo di sperimentazione annuale ha fatto registrare risultati assolutamente positivi, potrà fornire ulteriori elementi di analisi utili alla redazione e della definitiva approvazione del nuovo pums, piano che tiene principalmente conto delle esigenze di mobilità dei cittadini per aumentarne la qualità della vita”.

Stampa