Perugia, lunedì e martedì manca l’acqua | Ecco dove

Niente acqua in alcune zone di Perugia nelle giornate di lunedì e martedì a causa di interventi programmati sulle condotte idriche da Umbra Acque spa. Il primo intervento è in programma lunedì 19 marzo, dalle ore 9 alle ore 14 (in caso il maltempo i lavori slitteranno al giorno seguente) nelle seguenti località del Comune di Perugia:

Via Eugubina e limitrofe, Via Piero Della Francesca, Loc. Cava della Breccia, Loc. Santa Petronilla, Via del Cammino, Via del Grecale, Via del Maestrale.

Martedì 20 marzo 2019, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, invece, l’intervento (che potrà comportare cali di pressione e/o portata) riguarderà le seguenti località del Comune di Perugia: Loc La Bruna, Loc Tavernacce, Loc. Resina, Loc. Parlesca, Loc. Rancolfo, Loc. Ponte Pattoli. In particolare lungo la “Strada Ponte Rio-Ponte Pattoli” all’altezza del civico 107 si avrà l’interruzione del servizio.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445.

