Perugia, interruzione erogazione acqua

UMBRA ACQUE S.p.A, informa che a causa di interventi programmati ed indifferibili di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione,

dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di Martedì 03 aprile 2018,

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Perugia:

Via San Costanzo

Via Salvemini

Strada Vic. Piscille

Via Colle del Papa

Strada vicinale della Pallotta

Via Monte Vettore

Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.eu

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445

.

