Perugia, caratteristica via Crucis a Villa del Colle del Cardinale

Venerdì 23 marzo a Villa del Colle del Cardinale si svolgerà una caratteristica via Crucis. La processione partirà alle ore 20,30 da Badia di Colle Umberto I e, dopo avere attraversato i giardini della residenza che rientra tra le attrazioni del Polo museale dell’Umbria, si concluderà nella chiesetta di san Giuseppe.

L’evento religioso deriva dalla volontà di Anna Letizia Parodi in Monaco di Lapio, figlia di Luigi Parodi che aveva acquistato la villa alla fine degli anni venti del secolo scorso, di istituire una processione devozionale in onore San Giuseppe e per richiamare l’attenzione sul territorio. Doveva costitire l’occasione per coinvolgere le maestranze della tenuta, onorare il lavoro dei campi e valorizzare la qualità dei frutti prodotti. Da tre anni gli abitanti del borgo hanno deciso di riproporre la tradizione con entusiasmo. Domenica 25 marzo, alle ore 10, a Colle Umberto I si procederà alla benedizione delle Palme. Seguirà una processione che terminerà nella chiesa di San Giuseppe con la celebrazione di una messa. La villa rimarrà aperta fino alle ore 16 con la possibilità, alle ore 15, di una visita guidata.

