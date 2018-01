Perugia 1416, successo per il burraco di Porta di San Pietro

Oltre novanta partecipanti patiti per il gioco di carte a coppie. Con questa schiera di “giocatori sostenitori”, la serata dedicata al torneo di burraco organizzata dal Magnifico Rione San Pietro, al centro socio culturale 1° Maggio di Ponte San Giovanni, ha fatto centro.

Una iniziativa messa in piedi per reperire qualche risorsa utile per autofinanziarsi in alcune iniziative. “L’obiettivo era quello di racimolare un po’ di soldi per poter acquistare dei vestiti, in modo tale da iniziare a formare un nostro guardaroba, da mettere poi a disposizione dei rionali quando vanno in rappresentanza nelle varie iniziative, senza doverli affittare” spiega il Console, Francesco Berardi, sostenuto dal Priore Gianluca Millucci con al seguito gli infaticabili soci.

“L’occasione – aggiunge Berardi – è servita per creare un momento di aggregazione, che è poi lo spirito di Perugia 1416, ma anche una opportunità per stringere nuovi contatti, reclutare nuove iscrizioni”. All’appuntamento era presente anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, iscritto tra i concorrenti al torneo. Un valido giocatore: il primo cittadino si è aggiudicato il secondo posto, in coppia con Roberto Baldassarri, piazzandosi dietro i vincitori Alessandro Negroni e Daniela Maitini, e davanti a Cristina Iacchelli e Simona Capomaccio, arrivate terze.

“Voglio solo complimentarmi con gli organizzatori – ha detto Romizi chiamato a dare un saluto a fine torneo – per aver realizzato questa iniziativa che mette insieme più quartieri della città”. Dopo l’assegnazione dei premi, la cena conviviale, ricca di sapori della tradizione, ha chiuso la serata in allegria. Prossima iniziativa la cena sociale in programma per il 24 febbraio. E uno spettacolo teatrale, con attori perugini affermati. Ma Berardi non si sbottona alle anticipazioni, bisogna attendere. L’aggiornamento sarà via Facebook, alla pagina Magnifico Rione Porta San Pietro.

