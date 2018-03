Pd, Leonelli “alla Renzi” medita una dimissione soft

Ancora un po’ candidato sconfitto nel suo collegio e un po’ segretario regionale di un Pd al minimo storico, Giacomo Leonelli ha convocato in serata la segreteria del partito e per martedì mattina la stampa.

Il segretario nazionale giusto un’ora prima aveva dichiarato che si dimetterà, ma dopo la formazione del nuovo governo e le primarie per la scelta del nuovo segretario. E Leonelli, in modo analogo al suo leader, si dice pronto a dimettersi, mantenendo però l’attuale segreteria. Con il partito in mano ad una reggenza di fiducia, di fatto, fino all’imminente congresso regionale. Una soluzione che provoca ulteriore malessere nel corpo di un partito ancora sotto shock. Qualcuno cita il Gattopardo.

Si provi ad analizzare il voto, piuttosto, per capire dove si è sbagliato per fare tanto male. Ma quanto il Pd in Umbria è andato male? Neanche su questo c’è unanimità di vedute, nel valutare quel 25% che il principale partito della sinistra, a queste latitudini, non ricordava da quando esistono le urne elettorali. Leonelli replica che, dopo Toscana ed Emilia Romagna (oltre al Trentino dove si è rifugiata la Boschi, qualcuno aggiunge), l’Umbria è la terra dove il Pd ha fatto meno peggio.

Si ritira fuori il tema delle candidature, che hanno lasciato scoperti territori importantissimi privilegiando i piccoli centri. “Le ha scelte il nazionale”, si ribatte. Ma la giustificazione non convince, tant’è che già prima del voto circolava un documento che tornava ad attaccare la segreteria regionale e provinciale sulla gestione delle liste e in generale della campagna elettorale. Un documento che poi è stato messo nel cassetto.

Leonelli (forse il Leonelli candidato sconfitto, più che il Leonelli segretario regionale) mette nel mirino i socialisti, immobili nel Perugino. Nei territori di caccia di Bocci, invece, Rometti si è visto, ma con risultati non eclatanti, per usare un eufemismo. Ecco, mettere in discussione ora la fragile alleanza in Regione, a pochi mesi dal voto delle amministrative, è apparso azzardato. La questione sarà posta in Direzione. Ma forse, nel frattempo, un po’ di rabbia sarà sfumata.

La segreteria perugina prova a chiamare in causa la governatrice Marini. Il cambio delle candidature rispetto a quelle “annunciate” da Polinori brucia ancora. Ma su questo spartito non si alza il coro, almeno per ora. Anche se qualcuno (da fuori la sede di via Bonazzi) fa notare il silenzio della presidente, che è tornata ad indossare in tutta fretta il vestito istituzionale.

Terni non pervenuta. L’Alto Tevere, dove il partito è andato malissimo nonostante schierasse l’artiglieria pesante tra Castello e Umbertide, è terreno minato. Anche perché le proiezioni sui resti a livello nazionale, con il passare delle ore, danno Verini sempre più fuori che dentro. Addirittura sul seggio di Grimani ci sono dubbi. Sicurissime di un posto a Roma, dunque, solo Ascani e Ginetti, ad essere cauti. Il conteggio avviene in Prefettura. Les jeux soint faits, rien ne vas plus. Non vale più nemmeno appellarsi a Santa Emma.

