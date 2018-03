“Pasqua tra Umbria e Toscana”, il programma della V edizione

E’ stata presentata mercoledì 28 marzo scorso, nel salone Gotico del Museo Diocesano, l’iniziativa Pasqua tra Umbria e Toscana, giunta quest’anno alla sua V edizione, promossa dalla direzione del Museo e ideata e coordinata da Catia Cecchetti.

Tra le novità di quest’anno la partecipazione al progetto del Comune di Pietralunga, che interviene ad incrementare le proposte pasquali in modo significativo con la consapevolezza che fare rete è un modus imprescindibile per offrire iniziative di qualità destinate ad un pubblico sempre più vasto di turisti e residenti.

Tutti i Comuni Altotiberini sono coinvolti nel progetto con concerti che si terranno in luoghi di straordinario interesse storico-artistico: Città di Castello, Citerna, San Giustino, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga e Umbertide saranno uniti nello sforzo della valorizzazione integrata del patrimonio culturale.

Altra significativa novità di questa edizione è il coinvolgimento di un Comune della Regione Toscana, Sansepolcro, che interviene a creare un significativo collegamento con l’Umbria. Il Vescovo Domenico Cancian sostiene l’iniziativa anche come “momento di raccoglimento legato alla Pasqua di Resurrezione nelle parrocchie coinvolte e nei luoghi sacri ricchi di arte e fede”.

Programma

Gli eventi culturali in programma sono ben 10 e inizieranno il Lunedì dell’Angelo 2 aprile, alle 18, nella Chiesa Collegiata di Montone, con il Concerto di Pasqua della Corale Braccio Fortebraccio di Montone, diretto da Stefania Cruciani. A seguire sabato 7 aprile, alle 18, al Santuario Madonna dei Rimedi di Pietralunga sarà la volta del concerto Amore e fratellanza della Corale Polifonica e Filarmonica Pietralungherese, diretta da Rolando Tironzelli e Fabrizio Baldacci. Il terzo appuntamento vedrà come cornice il Museo di Santa Croce di Umbertide domenica 8 aprile alle 18: L’armonia di due chitarre del Duo LL Sandro Lazzeri–Emiliano Leonardi.

Venerdì 13 aprile, alle 21, si esibirà nella Chiesa parrocchiale di Lama, San Giustino, la Corale Marietta Alboni con l’esibizione Resurrexit, diretta dal Maestro Marcello Marini. A Città di Castello, nel Salone Gotico del Museo Diocesano, sabato 14 aprile alle 21 il Coro Lemon Tree Vocal Band eseguirà Armonie di primavera, evento diretto da Maurizio Poesini. Musiche dal mondo e dal tempo è il concerto successivo che si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco a Citerna, domenica 15 aprile alle 18, dove si esibiranno al violino Gianfranco Contadini e alla fisarmonica Paolo Fiorucci.

Il settimo appuntamento si terrà a Sansepolcro al Museo Civico venerdì 20 aprile alle 21: Accordi di versi con Leonora Baldelli al pianoforte e le poesie di Cinzia Della Ciana. Coinvolto per la prima volta nella programmazione il Santuario di Belvedere di Città di Castello dove sabato 21 aprile, alle 18, si esibirà con un concerto dal titolo Alma Latina, con Agatino Scuderi alla chitarra. Penultimo appuntamento avrà come cornice Palazzo Bourbon del Monte a Monte Santa Maria Tiberina venerdì 27 aprile alle 21, L’inganno, l’astuzia, il sentimento, con il Duo Rocaille Loredana Chiappini (soprano) e Clementina Perozzi (clavicembalo). Ultimo concerto dal titolo Nel cuore della chitarra si terrà domenica 29 aprile, alle 18, all’Oratorio di San Crescentino a Morra di Città di Castello con Giulio Castrica e Apollo Liceo Guitar Ensemble, in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “G. Puccini” di Città di Castello.

