Pasqua i solidarietà, dona un uovo per le famiglie in difficoltà

“Un gesto semplice che può regalare un sorriso: a Pasqua doniamo…”: con questo slogan l’associazione Bruna Vecchietti organizza la raccolta di dolciumi per le famiglie in difficoltà del territorio.

Appuntamento sabato 17 marzo, dalle 9 alle 19, all’Ipercoop di Via Gramsci, a Terni.

I volontari della onlus invitano ancora una volta i ternani a donare uova di Pasqua, ovetti, colombe, snack ma anche olio, riso e farina da destinare ai bambini ma anche agli anziani e a tante famiglie in difficoltà.

L’associazione Bruna Vecchietti, da anni in prima linea per aiutare i meno fortunati, ormai da tempo sta moltiplicando le giornate dedicate alla raccolta alimentare in virtù del crescente numero di ternani che bussa alla porta della onlus per chiedere qualcosa da mangiare.

