Pasqua e Pasquetta a Ferentillo con la 47a Sfida de “Lu Ciuccittu”

Torna la sfida a colpi di Uova tra i Terzieri di Matterella, Sacrato e Borzino

Tre Terzieri, tre Priori, tre Giochi. Ritorna come tutti gli anni nei giorni di Pasqua e Pasquetta la più antica sfida a colpi d’uova della Valnerina, “Lu Ciuccittu” di Ferentillo.

La sfida de “Lu Ciuccittu”, giunta ormai alla 47a edizione, vedrà i tre Terzieri del Ducato di Ferentillo, le vecchie contrade in cui era suddiviso negli Statuti del XVI sec. , sfidarsi fino all’ultimo uovo intero per vincere l’ambito premio dell’Uovo d’oro.

I Terzieri di Matterella, Sacrato e Borzino saranno composti dagli abitanti dei 18 castelli (frazioni) del Comune di Ferentillo e i migliori “castellani” si sfideranno in 3 giochi entusiasmanti che si svolgeranno la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. I giochi, esclusivamente a base di uova, sono il “Tiru a lu Galle”, il “Lancio dell’Ovo” e il classico “Ciuccittu” con la consueta domanda in dialetto “C’hai n’pizzé”.

Tutte le gare si svolgeranno sotto l’attenta supervisione del Duca Alberico Cybo e della sua Corte composta dal Sovrintedente, il Camerario, il Governatore Ecclesiastico, il Colonnello, il Capitano e l’Alfiere col Gonfalone del Ducato.

La manifestazione, che si svolgerà presso Piazza Vittorio Emanuele II di Precetto, sarà completata dalle sfide a “Lu Ciuccittu” per bambini, un mercatino di artigianato, degustazioni di prodotti tipici, musica, visite guidate e la classica frittata al tartufo finale fatta con le uova che verranno utilizzate durante la Sfida. Tutto il paese è gia in fermento per questa attesissima sfida pasquale e già nei giorni scorsi i Terzieri si sono riuniti nelle loro Adiunte (cene del Terziere) pronti a dare il massimo per sconfiggere gli avversari.

La 47a Sfida de “Lu Ciuccittu” è inserita nel programma degli “Eventi 2018” organizzati dalla Pro Loco di Ferentillo, dal Comune di Ferentillo e dalle altre associazioni di volontariato del paese.

PROGRAMMA – 47a SFIDA DE “LU CIUCCITTU”

– Sabato 31 Marzo –

Ore 16.00 – Sede della Proloco (presso il Palazzo Comunale)

Controllo e Vidimazione delle Uova per la Sfida de “Lu Ciuccittu”

– Domenica 1 Aprile (Pasqua) –

Ore 9.30 – Benedizione delle Uova per la Sfida de “Lu Ciuccittu” e dono dei Ceri dei Terzieri durante la SS. Messa di Pasqua presso la Chiesa di Santo Stefano del Precetto.

Sonata a Rinterzi Umbri delle Campane a cura del Gruppo Campanari di Ferentillo.

Ore 15:00 – Apertura dei Giochi e inizio della Sfida de “Lu Ciuccittu” con lettura del Bando da parte del Duca Alberico Cybo.

Ore 15.30 – Concerto dal Campanile della Chiesa di S. Stefano del Gruppo Campanari di Ferentillo

Ore 16.00 – Prima Sfida – “Lancio dell’ Ovo”

Ore 17.00 – Seconda Sfida – “Tiro a Lu Galle”

Ore 18.00 – “Tiro a Lu Galle“ junior e amatoriale

– Lunedì 2 Aprile (Pasquetta) –

Ore 15.00 Apertura dei Giochi

Ore 15.30 Esibizione in Piazza de “I Cantori della Valnerina”

Ore 16:00 – Terza Sfida – “Lu Ciuccittu”

Ore 16.30 – Sfida de “Lu Ciuccittu” junior e amatoriale

Ore 18:00 – Premiazione ufficiale da parte del Duca Alberico del Terziere vincitore della 47a Sfida de “Lu Ciuccittu”

Ore 18:30 – Premiazione ufficiale dei vincitori della sfida de “Lu Ciuccittu” junior e amatoriale.

Ore 19.30 – Chiusura dei Giochi

www.prolocoferentillo.it – prolocoferentillo@gmail.com

