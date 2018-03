Per Pasqua a Città della Pieve la suggestione mistica dei “Quadri viventi”

Tanti eventi nella cittadina umbra in occasione delle festività pasquali, anche mostre mercato ed esposizioni

La Pasqua sarà un’occasione imperdibile per visitare Città della Pieve, la splendida cittadina umbra al confine con la Toscana, ricchissima di storia, arte e cultura e nota come “la Città del Perugino” che aprirà la stagione turistica con una serie di importanti appuntamenti. Insieme al suo percorso storico-artistico, sarà possibile immergersi nella forte suggestione mistica dei “Quadri Viventi” allestiti dal Terziere Borgo Dentro e godersi uno spaccato di eccellenze produttive agro alimentari e artigianali con la Mostra Mercato.

Quadri Viventi

Nei sotterranei dello splendido Palazzo Orca, all’interno dei locali della Taverna, il Terziere Borgo Dentro, nel periodo Pasquale, organizza (in una tradizione che si ripete ormai da oltre un quarto di secolo) i Quadri Viventi, suggestiva ricostruzione della passione di Cristo. Ogni sala rappresenta una scena della vita e storia di Gesù. Tutti gli anni l’ambientazione cambia ispirandosi a tematiche diverse di grande importanza religiosa e sociale. I visitatori, appena varcano la soglia di ingresso, si trovano di fronte uno scenario suggestivo ed irreale, trasportati in un percorso mistico, pieno di emozioni peculiari. L’atmosfera che si respira è qualcosa difficile da descrivere solo con le parole, è un “viaggio straordinario che vale la pena di percorrere…”.

Mostra Mercato dei prodotti Agro-Alimentari e Artigianali

Come da tradizione, ospiterà oltre 50 espositori che Sabato Santo, Pasqua e Lunedì dell’Angelo proporranno ai visitatori le eccellenze produttive agro-alimentari ed artigianali del panorama nazionale. Partendo dai prodotti di forte tradizione umbra come tartufo, zafferano, olio, vino, prodotti di norcineria, lenticchie, si potrà fare un lungo viaggio nella tradizione delle regioni italiane.

“Saffron Garden” è la novità 2018

Nel complesso monumentale della Rocca, nel suo chiostro e nel suo giardino, in Piazza Matteotti, il Consorzio dei produttori dello Zafferano allestisce “Saffron Garden” dove la suggestione storica, la manualità artigianale e la qualità produttiva si fondono in magie di gusto, di colori, di profumi. Ai visitatori verrà anche proposta e….. raccontata la tradizionale colazione di pasqua dove torta, uova, salumi davano il benvenuto alla festa religiosa e costituivano un importante momento di legame familiare.

Passeggiate in famiglia

Lunedì 2 aprile con partenza alle 9.30 da piazza Matteotti sarà possibile partecipare al trekking “in famiglia” (un percorso di 7 chilometri adatto anche ai bambini), organizzato dall’amministrazione comunale con una guida a disposizione dei partecipanti, alla scoperta del territorio e del gusto.

Le mostre

La Pasqua 2018 offre anche importanti appuntamenti espositivi. Al Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi dal 23 marzo al 15 aprile espone l’artista Giovanna Lysy. La sua mostra Memorie di luce propone una esplorazione artistica nel contemporaneo. Le sue opere sono storie di vita scolpite dalla luce nella resina, con la sapiente mano di artigiano guidata dall’indole di un artista unica nel suo genere per rappresentazione e rielaborazione di temi assolutistici ed universali che spesso traggono ispirazione da materiali, spesso reclamati alla terra della Val D’Orcia.

Da non perdere a Palazzo della Corgna dal 30 marzo al 29 aprile espone l’artista Domenico Moretti, in arte “Mimmi”, classe 1966, nato a Catania e Parigino d’azione è un fotografo di fama internazionale che si è distinto per la sua capacità di variare soggetti e temi, con una predilezione, però: quella per l’architettura industriale e in particolare per tematiche dal forte impegno sociale, probabile influenza degli studi umanistici che aveva intrapreso da ragazzo. Lo distingue una particolare carica poetica che ritroviamo in tutti i suoi progetti fotografici.

