Parrano, vicesindaco Patrizi si dimette | Al suo posto Ettore Alfieri

Il ringraziamento del sindaco Filippetti all’assessore dimissionaria: “La sua progettualità ha lasciato il segno”

Patrizia Patrizi si è dimessa da vice sindaco di Parrano. A comunicarlo è il sindaco, Valentino Filippetti, che ha nominato al suo posto Ettore Alfieri come assessore esterno anche con la carica di vice sindaco.

“La Patrizi – afferma Filippetti in una nota – ha portato una ventata di innovazione in tutti i campi, a partire dalle relazioni pubbliche. Tanti sono i progetti a cui ha lavorato, molti dei quali già realizzati. La sua progettualità ha lasciato il segno e gli effetti positivi agiranno ancora per molto tempo nel nostro paese. L’ho ringraziata – dice ancora il sindaco – a nome mio e di tutta l’amministrazione ma credo di poter dire che è un sentimento condiviso da gran parte dei cittadini”. Il neo assessore Alfieri, riferisce il primo cittadino, ha diretto per decenni l’ufficio bilancio e ragioneria del Comune di Ficulle e ha ricoperto incarichi analoghi in altri enti come il Sistema informativo regionale.

