Parrano in cerca di un “partner”, consiglio per proporre unione dei comuni

Ordine del giorno votato all’unanimità, presenti anche i sindaci di Orvieto, Fabro e Ficulle

Il comune di Parrano è in cerca in cerca di un ‘partner’. Dopo il percorso di fusione iniziato già dai comuni di Giove e Penna in Teverina, sempre nel territorio ternano è il piccolo comune di Parrano a lanciare un appello ai comuni limitrofi di Orvieto, Fabro e Ficulle, per promuove la collaborazione tra gli Enti Locali.

Primo passo dell’amministrazione è stato un Consiglio comunale, tenutosi il 9 febbraio che ha approvato l’ordine del giorno all’unanimità, tutti i consiglieri presenti. L’assise, per l’occasione, è stata aperta a sindaci dei tre comuni, sopra menzionati.

Di seguito il testo della delibera:

ODG AREE INTERNE, VERSO L’UNIONE DEI COMUNI

“Il Consiglio Comunale di Parrano, concorda di procedere verso una unificazione di servizi a seguito della firma dell’Accordo di Programma Quadro della Strategia Aree Interne per l’Area Umbria Sud Ovest Orvietano e propone il seguente ordine del giorno :

vista la normativa statale quadro sulle Unioni dei Comuni 8 D.M. Int 12/01/2015-M.M. 78/2010- D.M. Int. 13/09/2013) , la quale, a differenza di altre disposizioni, permette il permanere della sovranità in capo alle singole Municipalità, preservando così la rappresentanza diretta dei cittadini

vista la strategia delle Aree Interne , la quale promuove la collaborazione tra gli Enti Locali e nel nostro territorio prevede programmi tesi alla realizzazioni di funzioni associate sulle fondamentali aree di funzionamento degli stessi

propone,

di dare impulso alle iniziative già avviate, tese a realizzare un monitoraggio della situazione funzionale dei vari Comuni e a progettare nuove forme organizzative che permettano di affrontare le molte criticità degli Enti Locali coinvolti e a migliorare efficienza e produttività

di dare mandato al Sindaco di prendere contatto con gli altri Sindaci affinchè si possa iniziare quanto prima ad operare in questo senso”.

