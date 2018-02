Palazzo dei Priori, inizia la trattativa con i commercianti

Ora che la data certa c’è, in corso Vannucci e limitrofi si tira un sospiro di sollievo. Dopo l’incontro di lunedì tra i commercianti del centro storico di Perugia, dove sono stati nominati i delegati a comunicare con l’amministrazione cittadina, il sindaco Andrea Romizi ha fissato mercoledì 14 febbraio, San Valentino, per iniziare una trattativa. Insomma, come a dire che, dopo le urla di venerdì scorso e la minaccia di sciopero dei negozi, il clima ora sembra essere più disteso. Negozianti del centro, insieme per aprire la Ztl | Incubo Ikea

Neo comitato e Consulta

La quiete dopo la tempesta? Forse. I cinque delegati (Stefano Galli, Simone Ragni, Marco Pedercini, Nadia Belia, Tommaso Brunelli e Giovanna Venti), coordinati da Paolo Mariotti, si preparano a questo primo incontro per cercare soluzioni e proposte e fermare la desertificazione dell’Acropoli. Tra i temi caldi che saranno trattati negli uffici del primo cittadino di Perugia, l’apertura del centro storico all’accesso delle auto h24, proposte per il necessario rilancio dell’acropoli, la possibilità di posti auto per i clienti mordi e fuggi. Il neo comitato di esercenti, inoltre, ora potrebbe godere anche del consenso della Consulta del centro storico, a differenza di qualche giorno fa quando l’una bacchettava l’altra di essersi adagiata ai tempi della giunta comunale.

Varchi in piazza Italia

L’obiettivo sembra essere comune: spostare il varco della Ztl da via Masi a piazza Italia. Sperimentazione ad oggi più che possibile e che potrebbe vedere un inizio. Palazzo dei Priori in questo modo accontenterebbe da una parte i commercianti del centro, ma andrebbe contro i residenti dell’Acropoli e che accusano l’attuale giunta di trasformare piazza Italia in una enorme rotonda per macchine in cerca di una sosta che, però, non c’è. Infatti il numero di parcheggi a strisce blu non consentirebbe ai futuri clienti del centro storico di salire, parcheggiare e fare shopping nei negozi. Soluzione, anche questa, da trovare insieme a palazzo di Priori.

