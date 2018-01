Paciano, aule colorate col progetto murales

Tinteggiate le aule per valorizzare i murales realizzati dagli studenti della scuola media | Sabato l’open day

Aule colorate e fresche di pittura. E’ la novità che hanno trovato, al loro rientro dalle vacanze, gli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Paciano.

Si è infatti approfittato della pausa natalizia per ritinteggiare gli spazi interni dell’edificio scolastico. Un intervento volto, non solo a rinfrescare gli ambienti, ma anche a valorizzare i murales realizzati lo scorso anno dagli scolari. Disegni in cui i giovani studenti hanno dato libero spazio alle creatività, ispirandosi nel caso della seconda classe ad alcuni testi classici precedentemente letti e nel caso della prima alle diverse fasi della storia dell’uomo, approfondite insieme agli insegnanti.

Il progetto murales, secondo quanto spiegano i docenti, è destinato a proseguire anche nel prossimo futuro. In particolare si estenderà allo spazio comune del corridoio, dove si intende creare una sorta di biblioteca. Le aule colorate rendono più armonioso l’ambiente scolastico, oltre che più accogliente, anche in vista dell’Open day del 13 gennaio. Sabato prossimo, dalle alle ore 10 alle 12, la scuola rimarrà aperta e accoglierà tutti i genitori interessati a raccogliere informazioni sulle modalità di funzionamento e sull’offerta formativa dell’Istituto. Saranno inoltre illustrati i progetti che a partire da febbraio saranno realizzati in collaborazione con il Csa di Paciano.

