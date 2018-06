Pac, Agea, tracciabilità e agricoltura | Summit tra assessori regionali e ministro Centinaio

Anche l’Umbria ha partecipato al primo incontro tra gli assessori regionali all’agricoltura ed il neo ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, che si è tenuto oggi a Roma. A rappresentare il cuore verde d’Italia c’era l’assessore Fernanda Cecchini. Presenti all’incontro anche i due sottosegretari Alessandra Pesce e Franco Manzato.

Diversi gli argomenti trattati: la riforma della PAC e il taglio dei fondi europei destinati all’agricoltura, la riforma di Agea, l’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti Made in Italy.

“Oggi – ha dichiarato il Ministro Centinaio – avviamo una nuova stagione di confronto tra il Ministero e le Regioni per sostenere in modo concreto il nostro agroalimentare nel pieno rispetto delle competenze e dei ruoli. Su questi presupposti sarà mio impegno avviare a breve con il nostro programma di lavoro un tour di visite quindicinali in ogni regione per capire i problemi dei singoli territori e trovare insieme le soluzioni”.

“Il nostro obiettivo – dichiara il sottosegretario Pesce – è quello di condividere esperienze e conoscenze per iniziare un percorso che veda le Regioni al centro delle scelte di politica agricola dei prossimi anni”.

“Attraverso questa centralità delle amministrazioni – dichiara il sottosegretario Manzato – potremo costruire un’azione di governo adatta a ciascun territorio e in grado di valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare”.

Stampa