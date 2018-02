Ecco come ottenere un diploma da massaggiatore con Diabasi

Oltre trenta corsi, tutti riconosciuti in tutta Italia con possibilità di contatti con il mondo del lavoro | Scopri tutte le opportunità e come accedere alle lezioni

Avete mai pensato di lavorare nel mondo dei massaggi? Ora è più semplice di quel che si possa credere, ma occorre affidarsi solo e soltanto a scuole professionali serie e riconosciute, come la Diabasi, azienda leader nel settore. Bisogna infatti diffidare di corsi organizzati da scuole non riconosciute che svolgono lezioni senza rilasciare attestati validi e spendibili per accedere al mondo del lavoro.

Il massaggio è interargire con il corpo di altre persone, è garantire professionalità e trattare la salute dei pazienti. Ecco perchè frequentando i corsi della Scuola Professionale di Massaggio Diabasi (https://www.diabasi.it/corso-massaggio/) si può ottenere un diploma da massaggiatore o un attestato di frequenza valido in tutta Italia, che consente di iniziare da subito una carriera nel settore, sia come dipendente che come libero professonista.

Sono oltre 30 i corsi proposti, tutti riconosciuti per diventare un operatore del benessere qualificato. Diabasi è l’unica scuola di massaggio in Italia a mettere in contatto il massaggiatore con reali opportunità di lavoro grazie al Servizio Ufficio Lavoro. Le lezioni si tengono nel weekend con formula full-immersion nelle sedi di Roma, Firenze, Bari, Napoli, Torino e Milano.

E’ da una valida scelta della Scuola di Massaggio che dipende il futuro lavorativo da massaggiatore.

Corso di Massaggio Sportivo, per appassionati di sport, permette di diventare massaggiatori di atleti di squadre amatoriali e professioniste; Corsi di Riflessologia Plantare; Corso di Massoterapia lombare, dorsale, cervicale ed arti superiori ed inferiori; Corso Taping Kinesiologico; Corso Massaggio Ayurvedico; Corso Massaggio Thailandese; Corso Massaggio base Svedese; Corso Massaggio Decontratturante; Corso Massaggio Olistico; Corso Massaggio Rilassante; Corso Linfodrenaggio Vodder; Corso Massaggio Californiano; Corso Massaggio Maori; Corso Anatomia del Massaggio; Corso Oli Essenziali; Corso Massaggio Thailandese Avanzato; Corso Thai Foot Massage; Corso comunicazione etica, gestione del clliente; Corso Massaggio Amazzonico; Corso Massaggio Hawaiano; Corso antico Massaggio Romano; Corso Massaggio Anticellulite; Corso Massaggio Kirei e Kobido; Corso Thai Oil Massage; Corso Patologie nel Massaggio; Corso trattamento Massoterapia spalla e arti superiori; Corso trattamento di massoterapia Cervicale; Corso trattamento massoterapia lombare; Corso trattamento Massoterapia arti inferiori; Corso Riflessologia modulo base ‘elemento lengo; Corso riflessologia plantare modulo ‘elemento metallo’; Corso riflessologia plantare modulo ‘elemento acqua’; Corso riflessologia plantare ‘elemento fuoco’; Corso riflessologia plantare modulo ‘elemento terra’; Corso riflessologia plantare ‘elemento storia e basi fondamentali’; Corso preselezione personale per il lavoro.

Per tutte le info su contatti, requisiti, costi, orari, inizio corsi, e qualsiasi chiarimento: https://www.diabasi.it/corso-massaggio/

