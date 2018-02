Ospedale di Terni, da domani parcheggio con ticket | Consentite due ore di sosta gratis

Da domani, 1 marzo, nel parcheggio pubblico dell’ospedale di Terni (con ingresso da Viale VIII Marzo) entra in funzione il nuovo sistema elettronico di erogazione ticket, finalizzato ad una migliore gestione dei flussi delle auto in entrata e in uscita e a un più ordinato e civile utilizzo degli spazi, nell’interesse di tutti. Si ricorda inoltre che, come evidenziato dalla segnaletica, il parcheggio è riservato alla sosta breve, per un tempo massimo fissato a due ore, e ciò per favorire anche la rotazione delle auto e la possibilità per i cittadini di trovare più facilmente posti auto liberi in prossimità del presidio ospedaliero.

Trascorse due ore il parcheggio resta gratuito, tuttavia il ticket non sarà più valido e l’utente dovrà rivolgersi al personale in servizio presso la portineria esterna per chiedere l’apertura della sbarra in uscita su piazzale Tristano da Joannuccio.

Per il rispetto del nuovo regolamento che limita il tempo di sosta a 2 ore la direzione dell’Azienda ospedaliera di Terni si appella alla sensibilità e al senso civico delle persone, ricordando a coloro che invece hanno la necessità di sostare per un tempo prolungato che è disponibile il parcheggio limitrofo.

