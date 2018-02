Ospedale di Terni, cambiano le modalità di ritiro delle cartelle cliniche

All’ospedale di Terni, in fase di dimissione dal Pronto Soccorso e dall’Osservazione Breve, a partire dal 15 febbraio non verrà più rilasciata tutta la documentazione sanitaria ma solo la cartella clinica o lettera di dimissione, nella quale verranno ricomposte le informazioni essenziali a garanzia della continuità delle cure, come avviene normalmente per qualsiasi altro tipo di lettera di dimissione da un reparto ospedaliero.

La documentazione sanitaria relativa anche agli accertamenti diagnostici eventualmente eseguiti rimarrà depositata agli atti dell’ospedale, come si verifica per ogni cartella clinica, e sarà possibile richiederne una copia (cartella clinica ed eventuali esami strumentali) presso il “Servizio Cartelle Cliniche” del CUP dei Poliambulatori, previo pagamento dell’importo dovuto. Lo sportello Cartelle cliniche rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 14 alle 17 e sabato dalle ore 8 alle 12.

