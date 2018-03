Orvieto si prepara a festeggiare il patrono | “San Giuseppe ospita San Patrizio”

I festeggiamenti civili e religiosi che si terranno dal 16 al 19 marzo. Quest’anno “San Giuseppe ospita San Patrizio”: appuntamenti culturali ed artistici per la festa di San Patrizio che culmineranno con l’illuminazione verde del celebre monumento del Pozzo di San Patrizio in occasione del Global Greening

Nei giorni 16, 17, 18 e 19 Marzo in occasione della festa di San Giuseppe, Patrono principale della Città e della Diocesi, a cura del Comune di Orvieto e del Comitato Festeggiamenti – con la collaborazione di Opera del Duomo, MODO / Mibact, CNA Orvieto, Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” e TeMa – sono programmati numerosi seguenti appuntamenti, che si collegano con quelli culturali e musicali previsti per la 9^ edizione dell’evento celebrativo del Saint Patrick’s Day in occasione della Festa di San Patrizio, che culmineranno con l’illuminazione verde del celebre Pozzo di San Patrizio per il Global Greening internazionale di Turismo Irlandese.

Questo il programma integrale delle iniziative.

VENERDÌ 16 MARZO

– ore 15.00 – Parco di Villa Mercede – La Giostra dei Quartieri presenta il “Torneo di San Giuseppe 4^ edizione” (Semifinali)

– ore 18.00 – Sala Consiliare del Comune di Orvieto – Cerimonia di consegna del “Pialletto d’oro” organizzato dalla CNA Orvieto

– ore 21.30 – Chiesa di San Giuseppe “Il culto di San Giuseppe: meditazione e musica” con la partecipazione della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”

SABATO 17 MARZO

– ore 10.00 – Piazza San Giuseppe – Apertura della pesca con uova pasquali e mercatino di artigianato

– ore 10.00 – MODO – Museo Emilio Greco – San Giuseppe ospita San Patrizio – “San Patrizio e il Pozzo di Orvieto” – Incontro di studio con la presentazione del volume “Il purgatorio di San Patrizio” – Evento organizzato dal Comune di Orvieto / Assessorato alla Cultura nell’ambito della 9^ edizione dell’evento celebrativo del Saint Patrick’s Day a cui la Città di Orvieto partecipa con il Pozzo di San Patrizio di Orvieto

– ore 15.00 – Parco Villa Mercede – La Giostra dei Quartieri presenta il “Torneo di San Giuseppe – 4^ edizione” (Finali)

– ore 16.30 – Piazza San Giuseppe – Apertura della pesca con uova pasquali e mercatino di artigianato

– ore 17.30 – Piazza San Giuseppe – “Giostra dei Quartieri” – Corsa coll’ovo delle squadre dei Quartieri della Città di Orvieto

– ore 18.00 – Pozzo di San Patrizio – San Giuseppe ospita San Patrizio – Concerto di arpa celtica “Metamorphose”. Global Greenig

Apertura straordinaria del Pozzo, illuminato di verde, fino alle ore 23 – Evento organizzato dal Comune di Orvieto / Assessorato alla Cultura

– ore 21.00 – Teatro Mancinelli – San Giuseppe ospita San Patrizio – Spettacolo di danze irlandesi e celtiche – Evento organizzato dal Comune di Orvieto / Assessorato alla Cultura

DOMENICA 18 MARZO

– ore 8.30 – Piazza San Giuseppe – Apertura della pesca con uova pasquali e mercatino di artigianato

– PASSEGGIATA DI PRIMAVERA – Gara non competitiva per ragazzi delle Scuole Materna – Elementari – Medie

– ore 9.30 – Raduno partecipanti in Piazza Duomo

– ore 10 – Partenza da Piazza Duomo

– ore 11 – Premiazione in Piazza San Giuseppe

– ore 13.00 – PRANZO DI SAN GIUSEPPE presso il Ristorante “Al San Francesco” (prenotazioni presso la “Soc. Cartotecnica sas” in Via Duomo e la Sacrestia della Cattedrale, entro il 16 marzo)

– ore 16.30 – Piazza San Giuseppe – Apertura della pesca con uova pasquali e mercatino di artigianato

– ore 21.15 – Teatro di Villa Mercede – “IL CAPANNO” – Spettacolo teatrale organizzato dalla Compagnia del “Limoncello”

LUNEDI’ 19 MARZO

– ore 8.30 – Piazza San Giuseppe – Apertura della pesca con uova pasquali e mercatino di artigianato

– ore 17 – Duomo – SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal Vescovo Mons. Benedetto Tuzia

– ore 18.00 – PROCESSIONE dal Duomo alla Chiesa di San Giuseppe, accompagnata dalla musica della Banda Filarmonica “L. Mancinelli”

– ore 19.00 – Piazza San Giuseppe – Tradizionale Frittellata con intrattenimento musicale della Banda Filarmonica “Luigi Mancinelli”

– ore 21.15 – Teatro di Villa Mercede – “IL CAPANNO” – Spettacolo teatrale organizzato dalla Compagnia del “Limoncello”

