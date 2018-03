Orvieto, serata di musica per ricordare Barbara e Matteo

Domenica concerto gratuito al Teatro Mancinelli, l’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare per l’ospedale di Orvieto

E’ destinato all’acquisto di un ventilatore polmonare per il presidio ospedaliero “Santa Maria della Stella” di Orvieto il ricavato de “La Mattàra 2”, la serata musicale in programma per domenica 11 marzo alle ore 17 al Teatro Mancinelli – ingresso gratuito – organizzata per il secondo anno dall’Associazione “3.36 Per Barbara & Matteo”, in ricordo di Barbara Marinelli e Matteo Gianlorenzi, la giovane coppia di orvietani vittime sotto le macerie dell’Hotel Roma di Amatrice nel terremoto dell’agosto 2016.

L’appuntamento promosso in collaborazione con Associazione TeMa, Protezione Civile di Orvieto ed il patrocinio del Comune di Orvieto.

Un vero e proprio festival musicale – anticipano gli organizzatori – in ricordo di Barbara e Matteo, che vedrà protagonisti tanti artisti orvietani. Sul palcoscenico del Mancinelli, si alterneranno infatti: Big 33, Majorana’s Collective, Il Cielo E’ Sempre Più Blu, Cherries On A Swing Set, The Unkissed e Martina Maggi. In programma, inoltre, la sfida teatrale “Cava vs Pistrella”. Presenta l’attore Gianluca Foresi.

Durante la serata si potrà contribuire con una donazione libera all’Associazione “3.36” che destinerà il ricavato all’acquisto del macchinario ospedaliero. Inoltre, grazie alla collaborazione della Protezione Civile di Orvieto le sere di venerdì 9, sabato 10 e domenica 10 marzo si potrà cenare nella tenso-struttura installata in piazza Vivaria al prezzo popolare di 10 euro, ascoltando musica dal vivo. Anche in questo caso il ricavato sarà devoluto all’ospedale di Orvieto.

Per informazioni: associazione3.36@gmail.com – 328 8859649 – Protezione Civile dell’Orvietano protezionecivile@comune.orvieto.tr.it – 329 6509974

Stampa