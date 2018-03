Orvieto, maxifurto da migliaia di euro nella scuola | Ladri razziano la media “Signorelli”

Agenti del commissariato di Orvieto sulle tracce dei malviventi

Ammonta a migliaia di euro il bottino (ancora in corso di quantificazione), è la stima del maxifurto messo a segno ai danni della scuola media “Signorelli” nella notte tra venerdì è sabato, dalla quale sono stati rubati tutti i dispositivi informatici: pc, tablet e altre attrezzature.

Gli agenti stanno ancora quantificando l’entità del valore dei dispositivi asportati dopo la segnalazione del personale scolastico che, questa mattina, al suono della campana, si è accorto di quanto accaduto.

Subito è scattata l’allarme al 113 e i poliziotti, dopo l’ispezione in loco dei locali scolastici, hanno iniziato le ricerche dei ladri. Al momento tutta la città della rupe è passata al setaccio dagli agenti che stanno cercando di raccogliere elementi utili alle indagini anche attraverso l’acquisizione di alcuni filmati registrati da telecamere presenti sul territorio.

Grande la rabbia di alunni, docenti e genitori, che si vedono privati degli strumenti ormai indispensabili per la didattica, soprattutto per gli alunni con bisogni educativi specifici che utilizzano i supporti digitali per compensare alcune difficoltà.

