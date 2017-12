Orvieto, le modifiche alla viabilità per le festività

I provvedimenti del Comune di Orvieto in occasione delle manifestazioni natalizie e fino al 7 gennaio 2018

Nell’ambito del calendario degli eventi del mese di dicembre 2017 e gennaio 2018 intitolato “A Natale Regalati Orvieto”, nel periodo delle festività natalizie e di fine anno sono in programma manifestazioni di notevole importanza alle quali è prevista la presenza e la partecipazione di un notevole afflusso di mezzi e persone. Al fine di garantire un ordinato svolgimento di tutte le manifestazioni programmate, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Dirigente del Settore Vigilanza del Comune di Orvieto ha disposto la seguente disciplina del traffico e della circolazione stradale.

Disciplina generale della viabilità

Fino al 7 gennaio 2018, potrà essere istituito il divieto di circolazione in entrata al centro storico di Orvieto in corrispondenza della rotatoria di Porta Romana, ad eccezione dei residenti del centro storico e del servizio del trasporto pubblico locale. I flussi veicolari provenienti dall’esterno saranno deviati verso il parcheggio di Campo della Fiera, verso il parcheggio di Via Roma, verso il parcheggio ex Caserma Piave od in alternativa verso l’esterno secondo le direttrici di marcia consentite.

Inoltre, sempre per lo stesso periodo, la fermata di Piazza della Repubblica delle linee del trasporto pubblico locale circolare “B”, linea 5, linea 14 e linea 16, sarà trasferita in via Garibaldi, area antistante il palazzo comunale. Per consentire l’allineamento degli orari di arrivo e partenza, i tempi saranno recuperati sostando nella corsia riservata ai Bus in Strada di Porta Romana (Area Fiorenzi).

Disciplina particolare

In occasione dell’evento “Il Presepe nel Pozzo”, fino al 7 gennaio 2018, in tutti i giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00 è vietata la circolazione in via della Cava. Il Comando Polizia Locale si riserva la facoltà di estendere il divieto suddetto anche a date e/o orari diversi rispetto a quanto sopra previsto. – Durante i giorni di apertura al traffico di via della Cava, è fatto obbligo all’Associazione Culturale “La Cava e i Cavajoli” di adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza di eventuali code di visitatori stazionati sulla pubblica via in attesa di ingresso al “Pozzo della Cava”

“Presepe Vivente a San Giovenale” 26 dicembre 2017 e 06 gennaio 2018 e “Arriva la Befana” Piazza della Repubblica 06 gennaio 2018. Nei giorni di martedì 26 dicembre 2017 e sabato 6 gennaio 2018, dalle ore 15:00 alle ore 20.00 al fine di consentire il regolare afflusso e deflusso dei figuranti del Presepe Vivente a San Giovenale, è istituito il divieto di circolazione in ingresso al centro storico alla Rotatoria di Porta Romana, in piazza Ranieri intersezione con via Loggia dei Mercanti, Via Roma – Via Quattro Cantoni ed in via Arnolfo di Cambio intersezione piazza Angelo da Orvieto. Il suddetto divieto sarà reso effettivo dal personale della Polizia Locale, coadiuvato dal personale ausiliario della Protezione Civile nei momenti di maggiore affluenza pedonale durante l’afflusso e deflusso dei figuranti in transito su via Malabranca. In deroga al divieto succitato, i residenti della zona di San Giovenale, al fine di consentire loro di avvicinarsi il più possibile alle rispettive abitazioni, sono autorizzati a circolare in via Malabranca con deviazione su via Francalancia. Tutti gli altri veicoli dei residenti del centro storico sono autorizzati a circolare lungo il seguente itnerario: via Magalotti, via della Commenda, via Loggia dei Mercanti, Piazza Ranieri.

Nei giorni di lunedì 26 dicembre 2017 e sabato 6 gennaio 2018, dalle ore 12:00 alle ore 24:00, è istituito il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in via Simoncelli, Piazza Simoncelli, via Francalancia, Piazza San Giovenale, Piazza Volsinia.

Il giorno 6 gennaio 2018 , in occasione della manifestazione “Arriva la Befana” è istituito in divieto di circolazione in Piazza della Repubblica dalle ore 16:00 fino al termne della manifestazione stessa. Il Comando della Polizia Locale si riserva la facoltà di riaprire alla circolazione normale uno o più dei tratti di strada di cui ai punti precedenti in caso di favorevoli condizioni di sicurezza della viabilità

“Umbria Jazz Winter” – 28 dicembre 2017 / 01 gennaio 2018

Nel periodo compreso tra il giorno 28 dicembre 2017 ed il 1° gennaio 2018 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Piazza del Popolo (area antistante il Palazzo dei Congressi), in Largo Mazzini e nei posti auto ubicati a lato del Palazzo del Popolo in Piazza Vivaria. Durante tutto il periodo suddetto, qualora esigenze di viabilità lo richiedano, sarà effettuato il blocco della circolazione in via del Popolo con deviazione su Piazza Cimicchi. In deroga ai punti precedenti, i veicoli utilizzati dagli organizzatori di Umbria Jazz Winter e dai loro fornitori di beni o servizi, muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sono autorizzati a sostare in Largo Mazzini e nei posti auto ubicati a lato del Palazzo del Popolo in Piazza Vivaria. La disciplina della circolazione e della sosta in occasione della celebrazione della Messa in Duomo del 1° gennaio 2018 sarà oggetto di apposita specifica ordinanza.

Il divieto di circolazione di cui ai punti precedenti non si estende ai flussi veicolari dei residenti del Centro Storico, agli automezzi di pronto intervento e soccorso, agli automezzi delle forze di polizia ai bus del servizio trasporto pubblico locale, ai veicoli che effettuano la raccolta di rifiuti nel centro storico ed a tutti gli altri veicoli utilizzati per l’espletamento di servizi pubblici. In caso di estrema necessità il Comando della Polizia Locale è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti finalizzati al regolare svolgimento del traffico e della circolazione stradale.

