Orvieto, donna trovata morta in casa

Vigili del fuoco e 118 sul posto

Una donna di 64 anni è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento nel paese di Morrano, località San Faustino, Orvieto. Secondo quanto è stato possibile apprendere, è stata una telefonata dei congiunti della vittima ad allertare il 118 perché non avevano più notizie della donna. Oltre al 118, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che, una volta entrati in casa, hanno trovato la 64enne priva di vita. Inutili i tentativi degli operatori sanitari di rianimarla. Molto probabilmente le cause del decesso sono riconducibili a un malore.

(foto archivio)

Stampa