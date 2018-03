Orvieto, domenica al PalaPapini il Giocagin

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del ministero per le Pari Opportunità e del Ministero della Pubblica Istruzione e con il patrocinio del Comune di Orvieto – Assessorato allo Sport, torna la storica manifestazione nazionale Giocagin nata nel 1987 per iniziativa della Uisp, che da molti anni ormai unisce tutti gli appassionati di ginnastica, danza, arti marziali e spettacolo, coniugando divertimento, sport e sensibilizzazione sociale e ambientale.

La manifestazione nazionale si svolge in oltre 60 città italiane che partecipano all’evento unite dal motto “Il divertimento in movimento”. Ad Orvieto l’appuntamento è per Domenica 11 Marzo 2018, al PalaPapini (Palazzetto dello Sport) di Ciconia Orvieto alle ore 16,30, quando con una grande festa di sport che coinvolge molte realtà associative sportive, culturali e ricreative della città e del territorio, espressione delle varie attività di sportpertutti che vengono praticate in palestra, da persone di tutte le età come: “Centro Fitness AGORA’” al “New Wave”, “Dinamic Line”, “Compagnia Mastro Titta”, Scuola di Circo “Cirko Andando”, “Scarpette Rosse”, “Kanseikan Orvieto” e “West Umbria Country Dance”.

Giocagin è una manifestazione speciale, pensata per i bambini ma amata dagli sportivi di tutta Italia e di tutte le età e, come nella sua migliore tradizione si veste di solidarietà.

Anche quest’anno, infatti, al centro della festa UISP, si rinnova l’attenzione per i ai bambini siriani che si trovano in Libano in fuga dalla guerra. A pochi chilometri dal confine siriano, sorge Arsal che ospita all’incirca 60.000 rifugiati siriani. Nei campi informali, costituiti da tende e strutture improvvisate, i rifugiati siriani vivono in condizioni precarie dovute alla mancanza di vestiti, medicinali, acqua potabile. La militarizzazione e le misure di sicurezza imposte dalle autorità libanesi hanno limitato la libertà di movimento dei rifugiati, spesso non in possesso di documenti legali, impendendo loro di avere un lavoro; ma ha anche esposto i rifugiati a continui controlli, raid militari e arresti arbitrari. La presenza stabile di Terre des Hommes Italia ad Arsal fin dal 2013, è stata fondamentale. Dopo l’intervento del 2017 a Macharia al Qaa, che ha permesso l’acquisto di un primo Ludobus attualmente operativo con operatori da noi formati, Giocagin 2018 continuerà a contribuire alla risposta umanitaria attraverso l’acquisto di un nuovo Ludobus, che permetterà a Terre des Hommes di raggiungere anche i bambini delle aree più remote garantendo loro il diritto al gioco e all’infanzia.

