Orvieto, in centro lavori di scavo per la fibra ottica

– Via San Leonardo – dal 15 al 18 gennaio divieto di transito;

– Via Clementini, da Piazza Buzi a Via dei Lattanzi – dal 15 al 18 gennaio divieto di transito;

– Via Albani, da Via Cipriano Manente a Via Adolfo Cozza – dal 15 al 18 gennaio divieto di transito. Tutto il traffico veicolare su Piazza Ippolito Scalzo sarà deviato in uscita su Via Luca Signorelli che, durante tale periodo sarà riaperta al transito;

– Via Cipriano Manente – dal 15 al 18 gennaio divieto di transito eccetto residenti della via;

– Via del Pozzo Bianco – dal 15 al 22 gennaio divieto di transito;

– Via delle Donne – dal 15 al 22 gennaio divieto di transito.