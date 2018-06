On line i nuovi siti del Comune di Città di Castello, restyling per il portale istituzionale

Da domani, giovedì 21 giugno, saranno on line i nuovi siti del Comune di Città di Castello: il portale istituzionale www.cittadicastello.gov.it e il portale turistico www.cittadicastelloturismo.it cambiano aspetto e contenuto, diventando mobile first, predisposti cioè per essere consultati soprattutto da smartphone e tablet.

Sono stati il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti a presentarli alla stampa: “Abbiamo colto un adeguamento tecnico alle norme l’Agenzia per l’Italia Digitale, come l’occasione per ripensare il modo in cui l’ente comunica all’esterno attraverso i canali più usati attualmente, social network e siti web. Abbiamo realizzato un restyling profondo, facendo convivere accessibilità e trasparenza con contenuti e interazioni più friendly”.

E’ un’operazione centrale per aumentare l’efficacia dell’attività amministrativa e la reputazione in rete, perché le statistiche ci dicono che ogni mese un cittadino su 3, compresi i neonati e i molto anziani, digita il nostro indirizzo e si collega al sito istituzionale

Per dare solo qualche numero: i visitatori del mese di maggio del sito www.cittadicastello.gov.it sono stati 16mila con una media di 500 al giorno. L’8,9% accede per consultare l’albo pretorio, il 4% per consultare le notizie dell’Agenzia Stampa. In occasione di appuntamenti di particolare rilievo istituzionale e politico, come nei giorni a ridosso delle elezioni di 4 marzo, i visitatori hanno sfiorato i 26mila per una consultazione di pagine a 5 zeri. La pagina Facebook è seguita da oltre 3000 persone ed ha altrettanti like.

Lavoriamo per ottimizzare questo potenziale che ha un vantaggio: offrire feedback molto più tempestivi e capillari rispetto i metodi di rilevazione tradizionali e dare indicazioni più chiare sull’apprezzamento dei cittadini

Gli adeguamenti sono tre: il cosiddetto first mobile, che ottimizza i siti per essere letti da dispositivi mobili, nuovi contenuti pensati e scritti per la rete, valorizzazione grafica e cromatica verso una conversione di tutte le forme di immagine esterna dell’ente.

“Il portale www.cittadicastello.gov.it – spiega Carletti – offre in primo piano tutto quello che, secondo le statistiche, il cittadino cerca con maggiore frequenza. Www.cittadicastelloturismo.it è un gradito ritorno: implementato con la segnaletica, è aggiornato coni riferimenti turistici alla luce dei nuovi progetti tra cui Francesco’s ways, Città del Tartufo, Burri e il Centenario di Raffaello. Il primo banco di prova del nuovo sito sarà una campagna di promozione sui canali del Touring Club che partirà in concomitanza con lo switch on”.

“L’immagine guida del sito – aggiunge l’assessore – sarà anche quella che il visitatore di passaggio o il turista troverà all’entrata nord e sud della 45. Da questo punto di vista il sito è più che una vetrina sempre illuminata perché per la prima volta il turismo di Città di Castello parlare una sola lingua. La novità principale è il brand turistico: Città di Castello, Rinascimento e Contemporaneità, primo passo di un marketing territoriale a cui stiamo lavorando a partire da questa immagine guida, per una narrazione che si traduca in pacchetti turistici, itinerari e quindi in un incremento dei flussi turistici e della loro permanenza. Il sito è dunque uno strumento della politica turistica su cui puntiamo molto”.

