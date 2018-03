“Odissea” Piazza dell’Archeologia, risoluzione contrattuale | Cantiere chiuso

Non c’è pace per la costruenda Piazza dell’Archeologia, i cui lavori, ora, sembrerebbero definitivamente interrotti. A quanto risulta, infatti, ufficializzato anche dall’Albo pretorio del Comune, da ieri (mercoledì 28 marzo) è stato notificato un atto amministrativo che prevede la risoluzione contrattuale per la realizzazione dell’opera.

Un epilogo arrivato dopo una vicenda che, dall’annuncio della partenza dei lavori nello scorso dicembre, aveva visto la chiusura del cantiere “a scopo precauzionale” per l’arresto, a gennaio, dell’imprenditore e amministratore delegato della società aggiudicatasi l’appalto, poi scarcerato 20 giorni dopo.

A chiedere i motivi che hanno portato alla risoluzione contrattuale e cosa sia accaduto in questi mesi sarà il capogruppo di Forza Italia Cesare Sassolini, che ha già annunciato una prossima interrogazione.

A questo punto non resta che conoscere il destino di quest’area, il cui completamento sicuramente non avverrà più entro la fine dell’estate come preannunciato mesi fa dalla giunta. L’importante è che non si corra il rischio di assistere ad un’altra incompiuta…

