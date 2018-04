Obbligo vaccini, genitori in Consiglio regionale contro stop alla frequenza scolastica

Un centinaio di genitori con bambini al seguito affollano da questa mattina l’aula di palazzo Cesaroni dove, nel pomeriggio, è prevista la discussione della mozione presentata dalla Lega in merito alla questione dell’obbligo vaccinale in Umbria.

Diverse le sigle associative presenti, ma anche numerosi i genitori che, in forma autonoma hanno così voluto portare il loro contributo alla discussione. La richiesta è quella di introdurre a livello regionale una deroga rispetto all’esclusione dei bimbi dei bimbi non in regola con l’obbligo vaccinale dalle scuole dell’infanzia.

Vaccini, domande e risposte

Discussione che rischia però di avere un esito scontato visto che la Regione, e in particolare l’assessore alla sanità Luca Barberini, ritiene non percorribile la strada di una deroga rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale. E che, nel caso, la moratoria dovrà essere prevista dal Parlamento italiano.

In Umbria, secondo i dati in possesso dell’assessorato alla sanità, sono circa 1.400 i bambini non vaccinati. Tra questi rientrano anche quelli per cui il percorso vaccinale non è possibile in presenza di particolari patologie e quelli che invece hanno avvitato un percorso di regolarizzazione rispetto ai termini fissati dalla legislazione italiana. Circa 800 quelli che, dunque, sarebbero “fuorilegge”: tra questi, anche bambini nella fascia d’età 0-6 e che quindi, secondo quanto previsto dalla normativa, saranno esclusi dagli asili.

(nel video il confronto tra l’assessore Barberini e il presidente di Auret, Roberto Mastalia)

Stampa