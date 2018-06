Nuovo Robot chirurgico ad alta definizione all’Ospedale di Spoleto

Si terrà domani 29 giugno, alle ore 11.30, presso l’ospedale di Spoleto (sala educazionale della Riabilitazione cardiologica, al 2° piano ala ovest dell’edificio), una conferenza stampa per presentare il robot chirurgico “Leonardo Da Vinci XI” ad alta definizione, acquistato dalla Usl Umbria 2 e operativo da inizio giugno.

Si tratta di uno strumento di ultima generazione, per la chirurgia robotica mininvasiva più evoluta, a servizio della Chirurgia, dell’Urologia e della Ginecologia dei presidi ospedalieri di Foligno e Spoleto, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione fra strutture e operatori sanitari.

Il nuovo robot presenta molti vantaggi sia per i chirurghi sia per i pazienti. In particolare, permette una visione tridimensionale del campo operatorio e facilita l’individuazione delle strutture anatomiche più minuscole, garantendo interventi più sicuri e appropriati e un decorso post operatorio molto più rapido.

All’incontro con la stampa interverranno Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Umberto De Augustinis, sindaco di Spoleto, Imolo Fiaschini, direttore generale della Usl Umbria 2, Luca Sapori, direttore del presidio ospedaliero di Spoleto, Graziano Ceccarelli, Giampaolo Castagnoli e Luigi Mearini, rispettivamente direttori delle strutture complesse di Chirurgia generale di Foligno, Chirurgia generale di Spoleto e Urologia del presidio ospedaliero di Foligno.

Stampa