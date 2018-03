Nuovi giochi per bambini a Solfagnano e Ponte Felcino

Le aree verdi di Solfagnano e di Ponte Felcino si arricchiranno di nuovi giochi per bambini, scivoli con saliscendi, dondoli, vari giochi a molle e altalene, che contribuiranno ad aumentare la fruibilità degli spazi da parte delle famiglie, anche in vista della bella stagione.

L’iniziativa si deve, per quanto riguarda Solfagnano, alla generosità della locale Pro Loco di Parlesca, Solfagnano, Rancolfo, Tavernacce, che ha acquistato i nuovi giochi con i fondi raccolti nel corso di iniziative organizzate sul territorio.

Anche nel caso dell’area Don Remo Palazzetti di Ponte Felcino, sono stati messi insieme quasi 9mila euro destinati alle attrezzature per bambini, grazie alla collaborazione delle associazioni Volontari e Amici del Bosco didattico e Ponte Felcino Città di fiume, la Pro Loco di Ponte Felcino, l’Istituto comprensivo Perugia 14 e la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Villa Pitignano

Il comune si occuperà di provvedere alla posa in opera delle attrezzature in collaborazione con l’Agenzia Forestale, nell’ambito della delega di funzioni.

“I cittadini contribuiscono sempre di più al miglioramento delle aree verdi cittadine e quindi ad una maggiore loro fruibilità da parte dell’intera collettività –ha detto il Vice Sindaco Urbano Barelli- e non possiamo che essere soddisfatti di questa rafforzata sensibilità ambientale e grati a tutti coloro che, in prima persona, si impegnano per la valorizzazione della qualità del verde cittadino”.

