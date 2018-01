Nuovi allenatori di portieri per dilettanti e settore giovanile, abilitati 4 tifernati

I tifernati Luca Alunni, Giacomo Massetti, Marco Lerda, Francesco Sonagli (disposti in senso orario nella foto a partire dal primo in basso a sinistra) sono i nuovi allenatori di portieri abilitati per dilettanti e settore giovanile che hanno sostenuto con esito positivo l’esame finale del corso svoltosi a Prepo (Perugia), nella sede del Comitato regionale della Figc. Si è trattato del primo corso di questo genere in Umbria.

Alunni (allenatore portieri Mdl-San Secondo), Lerda (Sansepolcro in serie D), Sonagli (San Lorenzo Lerchi), Massetti (portiere del Bastia), hanno partecipato a tre settimane di lezioni, tra cui psicologia, regolamenti e tattica calcistica, che si sono concluse con un esame finale orale e pratico attraverso la presentazione di lavori in campo.

In cattedra docenti di primissimo ordine, Alessandro Danti (tecnica del portiere) e Arnaldo Antonelli, docente di Teoria e Metodologia dell’Allenamento. Ai neo-allenatori le più sentite felicitazioni della nostra redazione.

