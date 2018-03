Nuova raccolta del vetro, ecco cosa cambia

Il Comune di Todi inizia una nuova modalità della raccolta differenziata del vetro. Raggiunto una buona percentuale di rifiuti già differenziati, questa nuova fase prevede il miglioramento del servizio e il migliore riciclo del materiale già utilizzato.

Per questo il comune in collaborazione con il gestore Gest/Gesenu sta promuovendo il nuovo servizio presso la cittadinanza. Di seguito la lettera informativa, del Sindaco Ruggiano.

Cara Cittadina, Caro Cittadino

Sono oramai diversi anni che la raccolta di erenziata è entrata a far parte della nostra quotidianità. Nel 2010 quando tutto ebbe inizio, la percentuale di di erenziata era al 27% circa, dopo 2 anni crescemmo di circa 11 punti percentuali.

In questi anni abbiamo imparato a dividere i vari materiali e ad esporre i contenitori in base al calendario; ma soprattutto abbiamo capito l’importanza che ricopre la tematica dei ri uti sul futuro nostro e delle prossime generazioni.

Oggi ci troviamo ad una percentuale di raccolta di erenziata di circa il 69 %, che è sicuramente un buon risultato ma non possiamo e non dobbiamo fermarci qui. Ora è giunto il momento di migliorare ancora, puntando la nostra attenzione sulla qualità dei ri uti raccolti separatamente e non solo sulla quantità.

È per questo che il Comune di Todi e il gestore del servizio Gest/Gesenu, apporteranno delle modi che al servizio di raccolta differenziata del Vetro. L’attuale raccolta è organizzata con contenitori domiciliari e non permette di valorizzare al meglio il materiale, in quanto la liera prevede numerosi travasi che niscono per triturare eccessivamente il vetro raccolto rendendolo irrecuperabile ed inutilizzabile.

Per ottenere una migliore qualità del vetro verrà introdotto il sistema di raccolta a Campane stradali e Contenitori Dedicati, che avrà inizio ufficialmente da Lunedì 9 Aprile 2018.

A partire da questa data sarà obbligatorio utilizzare le Campane stradali (per coloro che abitano fuori dal Centro Storico) e i Contenitori Dedicati (per coloro che abitano all’interno del Centro Storico). Conseguentemente verrà fatto divieto di gettare il vetro nei contenitori di colore blu ora adibiti esclusivamente a Plastica e Metalli. Per illustrarvi nel dettaglio il nuovo servizio, assieme alla presente lettera, vi è stato inviato un pieghevole esplicativo con tutte le informazioni necessarie e le modalità di attivazione della raccolta.

Informiamo inoltre i cittadini che in occasione delle modi che al servizio di raccolta, verrà messa in atto un’importante fase di controllo e monitoraggio da parte delle guardie ecologiche. Questa non vuole essere una azione repressiva, ma una necessaria opera di veri ca. Tutti i contenitori verranno controllati periodicamente e qualora si veri cassero criticità o incomprensioni, le guardie ecologiche forniranno assistenza cercando di sensibilizzare e chiarire i dubbi dei cittadini.

Se necessario in casi di particolare perseveranza nell’errore, o evidente ri uto al rispetto delle regole in materia e della convivenza civile, le guardie ecologiche provvederanno a sanzionare i trasgressori.

Visto il rilievo dei temi trattati e consci dell’importanza della comunicazione e del confronto, invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi alle assemblee pubbliche che si terranno:

Mercoledì 4 Aprile, ore 21.00 presso Sala del Consiglio – Todi

Giovedì 5 Aprile, ore 21.00 presso la Palazzina Municipale – Pantalla

Venerdì 6 Aprile, ore 21.00 presso Area Verde Quartiere Europa – Todi

All’assemblea saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, i tecnici del Comune di Todi e del Gestore Gest/Gesenu, i quali illustreranno tutte le novità del servizio di raccolta, i nuovi canali informatici come l’App per smartphone “Gesenu” e saranno a disposizione dei cittadini per eventuali domande o chiarimenti.

La raccolta di erenziata è un classico esempio di gioco di squadra, dove ognuno deve fare la sua parte per il bene di tutti. Le istituzioni e il gestore devono assicurarsi che il servizio sia efficiente e puntuale, mentre i cittadini devono separare correttamente i ri uti che essi stessi producono. Se uno dei componenti della squadra viene meno ai propri compiti tutto si blocca, al contrario se ci si impegna per un obiettivo comune si ottengono grandi risultati.