Notte nazionale del Liceo, il “Plinio” aperto dalle 18 alle 24 | Programma

Quest’anno, per la prima volta, il liceo Plinio il Giovane di Città di Castello si apre ad una iniziativa culturale di respiro nazionale: la Notte Nazionale del Liceo, che nasce come evento promosso dal liceo classico ma che può, ovviamente, essere estesa ai diversi indirizzi (Scientifico e delle Scienze Applicate). La manifestazione, giunta alla sua IV edizione, si svolge in contemporanea in ben 404 licei di tutta Italia.

L’evento tifernate, patrocinato dal Comune di Città di Castello è previsto per venerdì 12 gennaio e consiste nell’apertura della scuola a utenti e cittadinanza in orario serale, dalle ore 18 alle 24, con un articolato programma di intrattenimento culturale, che vede in apertura la conferenza del Professor Donato Loscalzo, sul tema “Tragedia, Nietzsche e la musica di Jim Morrison”, intervento accompagnato dal gruppo musicale “Doors Parade” di Perugia; si continua, quindi, con una serie di proposte ideate e realizzate dai nostri stessi studenti, coordinati dai numerosi docenti del liceo, anch’essi impegnati in alcuni momenti di approfondimento culturale.

Le varie attività saranno dislocate in aule diverse e riproposte in due o più riprese, così da permettere al visitatore di assistere al maggior numero possibile di performances. Questa serata, che ha coinvolto tutto il personale della scuola, costituisce anche un momento di piacevole occasione di contatto con ex liceali che si sono prestati per l’occasione, inviando videoclip con un loro personale intervento, che saranno proiettate al pubblico nel corso della serata. Tra questi ci saranno i ricordi di scuola di Monica Bellucci, di Mons. Marconi Vescovo di Macerata, del Cardiochirurgo Prof. Coletti, in attività presso l’Ospedale di Brescia e di molti altri ancora.

Questo il programma della serata:

Ore 18 Saluti della Dirigente, delle autorità, visione in contemporanea nazionale del video di apertura

Saluti della Dirigente, delle autorità, visione in contemporanea nazionale del video di apertura Ore 18.30 Conferenza del prof. Donato Loscalzo, docente di Letteratura greca dell’Università di Perugia dal titolo “La tragedia greca, Friederich Nietzsche, e Jim Morrison”

Conferenza del prof. Donato Loscalzo, docente di Letteratura greca dell’Università di Perugia dal titolo “La tragedia greca, Friederich Nietzsche, e Jim Morrison” Ore 19.45-20 Momento conviviale per studenti, docenti e relatori

Momento conviviale per studenti, docenti e relatori Ore 21-23.30 Conferenze di docenti interni e studenti, spettacoli di recitazione, danza e musica sul tema del mito e della classicità, video interdisciplinari realizzati dagli studenti con la collaborazione dei docenti

Conferenze di docenti interni e studenti, spettacoli di recitazione, danza e musica sul tema del mito e della classicità, video interdisciplinari realizzati dagli studenti con la collaborazione dei docenti Ore 24 Chiusura in contemporanea nazionale con la lettura dell’ omerico Inno a Selene

Stampa