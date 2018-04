A Norcia XVIII Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia

Si terrà a Norcia dal 6 all’8 aprile p.v. la XVIII Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia. La scelta di svolgere l’assemblea nazionale a Norcia è stata dettata anche dalla determinazione del comune di Norcia nel voler dare un ulteriore segnale di forte volontà di recuperare quanto prima la piena normalità dopo il sisma del 2016.

Circa 150 comuni saranno rappresentati in un collettivo abbraccio alla collettività nursina e alle altre comunità del cratere che sono state coinvolte , più o meno pesantemente, dall’evento sismico.

L’Assemblea sarà l’occasione per fare il bilancio del 2017, decretato dal Mibact Anno dei Borghi e che ha visto l’Associazione protagonista di moltissime iniziative sia nazionali che internazionali, e per programmare il 2018, designato Anno del Cibo. Anche in questo caso il ruolo dei Borghi più belli d’Italia sarà detrminante, grazie anche alla presenza a FICO Eataly World, dove Ecce Italia, il Consorzio dei produttori dei Borghi più belli d’Italia e l’Associazione stessa hanno un proprio spazio sia di ristorazione che di promozione.

L’Assemblea si svolgerà su due giornate: il venerdì pomeriggio sarà dedicato ad una tavola rotonda sull’Anno del Cibo, cui parteciperanno, fra gli altri, il patron di Eataly Oscar Farinetti il D.G. Tursimo del Mibact Francesco Palumbo, il Direttore Esecutivo Enit Gianni Bastianelli e un rappresentante del turismo regionale. Seguiranno gli interventi dei partner commerciali e tecnici dell’Associazione che faranno il punto della loro attività e mostreranno i risultati raggiunti.

Sabato 7 aprile si svolgeranno i lavori assembleari veri e propri. Dopo i saluti del Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, il presidente de I Borghi pi belli d’Italia, Fiorello Primi e il Direttore, Umberto Forte, faranno il punto sulle attività nazionali e internazionali dell’Associazione. Saranno illustrati sia gli eventi ormai consolidati, come la Notte Romantica (arrivata alla sua terza edizione – quest’anno si svolgerà il 23 giugno) e La Domenica nel Borgo (quest’anno alla sua seconda edizione), sia i nuovi eventi, come “A spasso con l’amico a quattro zampe”, che nella seconda domenica farà diventare i nostri borghi accoglienti per i nostri amici cani.

Per quanto riguarda l’attività scientifica dell’Associazione, saranno tirate le somme delle nuove certificazioni avvenute nel 2017 in base alla delibera della precedente assemblea per cui sono stati ammessi 13 nuovi borghi, che portano attualmente a quota 280 i Comuni facenti parte dell’Associazione. Sarà inoltre data notizia dell’attività di verifica e controllo (rivisitazioni) di alcuni borghi, verifiche che vengono fatte periodicamente come da statuto.

Si porrà quindi l’accento su alcune questioni fondamentali per la sopravvivenza dei piccoli borghi delle aree interne.

