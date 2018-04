A Norcia ha preso il via oggi la campagna “Campioni di Ambiente”

Priorità la informazione in materia di rifiuti rivolta agli alunni delle Scuole Primarie dell’Umbria

Ha preso il via oggi da Norcia la campagna di sensibilizzazione “Campioni di ambiente” di Arpa Umbria. L’Agenzia nell’ambito del proprio programma di comunicazione ed educazione ambientale per l’anno scolastico in corso, ha come priorità la informazione in materia di rifiuti rivolta agli alunni delle Scuole Primarie dell’Umbria.

La sensibilizzazione degli alunni delle Scuole Primarie e, attraverso di loro, delle famiglie umbre è consigliata dalle esperienze ovunque maturate, che la indicano come fattore di successo per l’instaurarsi condiviso di un ciclo virtuoso di prevenzione e corretta gestione dei rifiuti.

In particolare, Arpa intende contribuire a divulgare le buone pratiche per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili, secondo il modello e i principi contenuti nella normativa in materia, dalla europea alla regionale (DGR n.34/2016 “Misure per accelerare l’incremento della raccolta differenziata”).

Proprio su queste tematiche si basa la campagna di sensibilizzazione realizzata dall’Agenzia che prevede la consegna agli alunni, da parte del personale Arpa operante nei diversi territori e dei docenti, di un pieghevole informativo sulla raccolta differenziata, della “card” personale “Campione d’ambiente” e dell’opuscolo “Questa è la mia casa”, in cui si sintetizzano con linguaggio appropriato alla loro età i fenomeni che hanno portato Papa Francesco a parlare di “grido di dolore della Terra” nostra casa comune.

L’obiettivo è quello di stimolare gli alunni, attraverso il gioco, a divenire protagonisti attivi e promotori delle buone pratiche prima citate.

La campagna di sensibilizzazione è partita questa mattina da Norcia, presso la Ludoteca, dove il personale di Arpa Umbria ha organizzato una giornata tematica dedicata al tema dei rifiuti con gli alunni degli Istituti Omnicomprensivi “De Gasperi – Battaglia” di Norcia e “BEATO Simone Fidati” di Cascia. Al termine dell’incontro gli studenti hanno ricevuto il materiale informativo “Campioni d’ambiente”. Nei prossimi giorni il personale di Arpa Umbria provvederà alla consegna del materiale informativo in tutte le scuole primarie della regione.

