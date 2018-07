Norcia, partito il servizio navette dalle Sae al centro storico

E’ partito questa mattina a Norcia il servizio gratuito che collega grazie alle navette gli abitanti dei villaggi SAE, soluzioni abitative di emergenza, ai punti di interesse della città.

“Abbiamo aspettato che venissero completate tutte le aree per attivare questo servizio che riteniamo molto importante per andare incontro alle esigenze di quei cittadini che hanno bisogno di recarsi a Norcia” dichiara l’Assessore ai servizi sociali e culturali, Giuseppina Perla. Il servizio, in collaborazione con la Pro Loco di Norcia, è in via sperimentale per testare le effettive esigenze dei cittadini e quindi valutare eventuali miglioramenti. Due i giorni attualmente previsti: il martedì e giovedì, dalle 9 alle 13.

“Stiamo pensando a come poter incrementare il servizio e far si che tutti possano riappropriarsi del centro storico e riscoprire la bellezza anche solo di fare una passeggiata per il Corso. Le manifestazioni previste nel calendario dell’ Estate Nursina 2018 – prosegue l’Assessore Perla – potranno essere un ulteriore sprone a far sì che il centro torni ad essere vissuto in primis dai nursini, per questo pensiamo di attivare il servizio navette anche in serata. Stiamo inoltre valutando la possibilità di raggiungere le frazioni, magari su appuntamento, servizio ora svolto dall’Assessorato in collaborazione con l’Auser”.

