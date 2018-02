Norcia, la Pro loco ha una nuova sede | Fungerà da Info point

Struttura realizzata grazie alle iniziative promosse dalle Pro loco di Perugia e del comprensorio in collaborazione con varie associazioni del territorio | Foto

E’ stata inaugurata oggi la nuova sede della Pro loco di Norcia, una struttura di circa 50 mq posizionata in viale delle Circonvallazione Ovest, nei pressi del parcheggio dei pullman. Un punto nevralgico per chiunque raggiunga Norcia perché la ‘casetta’ fungerà anche da info point. La struttura è stata un realizzata grazie ai proventi della ‘giornata di solidarietà attiva del 21 gennaio 2017, promossa dal comitato locale delle pro loco del perugino in collaborazione con altre associazioni del territorio.

A tagliare il nastro, oltre all’amministrazione comunale nursina, c’erano i sindaci di Perugia, Andrea Romizi, e di Deruta, Michele Toniaccini, l’assessore di Corciano Luca Terradura oltre alla Presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi. Naturalmente protagonisti i presidenti delle Pro loco, a partire da quella di Norcia, Domenico Rossi, il presidente dell’Unpli Umbria, Francesco Fiorelli e il presidente del comitato delle pro loco del perugino Antonio Pucci. Insieme a loro una nutrita partecipazione di gente comune che si prodiga nelle attività promosse dalle pro loco che contribuiscono a rendere ‘vivo’ un territorio.

Ad introdurre i saluti e nel ringraziare i presenti il presidente della pro loco di Norcia, Domenico Rossi, ribadisce l’importanza della pro loco per un territorio “che deve unire e non dividere perché solo lavorando insieme e percorrendo un’unica direzione possiamo tornare prima a quella normalità che tanto desideriamo”.

Associazioni che sono composte da soci volontari che hanno l’unico obiettivo di contribuire a rendere attivo un territorio. “Questa è un struttura fondamentale per la ripartenza della nostra città – ha detto il sindaco di Norcia – grazie di cuore per quello che avete fatto che va al di là di ogni aspettativa e fatico a trattenere l’emozione. Vedervi così numerosi da il senso di quanto siate vicini alla nostra comunità – continua – non ci avete mai fatto sentire soli e anche per questo non molliamo”. Gli altri amministratori umbri hanno ricordato come le pro loco “siano fondamentali a fianco delle amministrazioni comunali; delle macchine da guerre seppur agiscano in modo silenzioso e discreto”. Mentre il Presidente dell’Unpli regionale, Fiorelli, ha ringraziato le 240 pro loco umbre iscritte a Unpli che “rappresentano cittadini del territorio e che lo difendono”.

Stampa