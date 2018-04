A Norcia l’8 aprile giornata conclusiva del progetto “Pronto intervento gioco”

Si conclude dopo sei mesi l’intervento di animazione sportiva supportato dal Csi Perugia

Portare lo sport a Norcia, in una città e ai suoi giovani e ragazzi gravemente segnati dal devastante sisma che si era da poco abbattuto in quelle zone. Questa era la mission del CSI di Perugia quando, a metà settembre, ha presentato il progetto: “Pronto Intervento Gioco”. Ora, sei mesi dopo, quella che era un’idea è stata portate a termine.

Da ottobre a marzo, praticamente quasi tutto l’anno scolastico, ogni settimana, animatori e formatori sportivi hanno fatto tappa a Norcia, per intrattenere attraverso il gioco e lo sport bambini, ragazzi e famiglie terremotate. L’obiettivo primario era quello di riportare la serenità attraverso lo sport, laddove i casi della vita purtroppo l’avevano cancellata.

Per chiudere in bellezza questa attività, il CSI di Perugia ha organizzato un grande Villaggio dello Sport, con tanto di attrezzature e gonfiabili per i più piccoli, che animerà la centralissima piazza San Benedetto dalle 9.00 del mattino fino alle 17.00 del pomeriggio.

Una sorta di riproposizione di quanto era già stato fatto con enorme successo, in occasione della presentazione del progetto a metà settembre.

Cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, e organizzato dal CSI di Perugia, il progetto “Pronto Intervento Gioco” aveva lo scopo di dare una risposta concreta ai bisogni delle popolazioni colpite dal terremoto, con un particolare riguardo ovviamente alle fasce più sensibili, quindi ai bambini e ragazzi.

Non a caso, al Villaggio dello Sport di domenica 8 aprile, sono stati invitati a partecipare tutti gli alunni delle scuole del Comune di Norcia.

Inoltre alle 17.00, sempre in piazza San Benedetto, vi sarà il saluto delle autorità venute a celebrare con il Centro Sportivo di Perugia questa giornata. Infine, al termine degli interventi, è prevista la consegna di tutti gli attestati di premiazione e partecipazione al progetto Pronto Intervento Gioco.

Autorità presenti:

Vittorio Bosio – Presidente CSI Nazionale

Nicola Alemanno – Sindaco di Norcia

Pietro Luigi Altavilla – Vice Sindaco di Norcia

Moreno Rosati – Vicepresidente Coni Umbria

Lorenzo Passarini – Vice Presidente Pro Loco di Norcia

Roberto Pascucci – Presidente CSI Umbria

Giovanni Noli – Presidente CSI Foligno

Alberto Allegrini – Presidente Polisportiva Città di Norcia

