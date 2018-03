Norcia, inaugurata l’opera fatta dai bambini dei laboratori Thun

Taglio del nastro per “Primavera”, realizzata durante i laboratori estivi dei bambini di Norcia, Amatrice, Antrodoco, Cittareale e Leonessa

C’erano anche i rappresentanti della Fondazione Lene Thun alle celebrazioni del 21 marzo in onore di San Benedetto a Norcia. Dopo la messa in piazza, infatti, ha avuto luogo l’inaugurazione dell’opera ‘Primavera’, realizzata dai bambini dei Comuni di Norcia, Amatrice, Antrodoco, Cittareale e Leonessa durante i laboratori estivi di ceramico terapia organizzati dalla onlus bolzanina creata da Peter Thun che promuove dal 2006 laboratori di terapia ricreativa attraverso la modellazione ceramica in contesti di malattia o disagio.

Presenti all’ inaugurazione l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, S. E. Mons. Renato Boccardo, con cui la Fondazione ha avuto l’onore di condividere momenti significativi in occasione delle celebrazioni del Santo Natale in Vaticano e a Norcia, le autorità locali, rappresentate dal Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e dall’Assessore Giuseppina Perla, Peter Thun, fondatore della Fondazione Lene Thun e l’Arch. Eliseo Iannini, che con la sua impresa ne ha supportato la realizzazione e messa in opera.

“L’argilla, che caratterizza la progettualità di questa opera, così come l’attività degli atelier ricreativi svolti nei comuni colpiti dal sisma e degli oltre 34 laboratori di ceramico-terapia all’interno dei reparti di oncoematolgia pediatrica offerti dalla Fondazione Lene Thun, è un elemento semplice ma che sa restituire a chi la manipola una grande forza. Attraverso l’arte della modellazione è possibile dare spazio alle proprie emozioni e forma ai propri sogni” afferma Peter Thun. “Anche quest’estate vogliamo essere presenti e torneremo per modellare assieme ai bambini di queste terre, con cui abbiamo stretto un legame forte di vera amicizia e che sempre mi rimarranno nel cuore” .

