Non pagano le bollette, rubano corrente per 15mila euro

Coppia denunciata dai carabinieri per furto: aveva bypassato il contatore elettrico | Manomesso anche il contatore dell’acqua

Per nove anni avrebbero rubato la corrente, riuscendo anche a far diminuire i consumi dell’acqua attraverso vari interventi sui relativi contatori. Sono stati però scoperti e denunciati dai carabinieri, che hanno così posto fine all’attività illecita.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Bettona (che fa capo alla Compagnia carabinieri di Assisi), una coppia del posto dal 2009 avrebbe bypassato il contatore elettrico, riuscendo a consumare – senza pagarla – circa 15.000 euro di energia elettrica. I due sono stati sorpresi in fragranza di reato dai carabinieri della locale stazione, insospettiti dai bassi consumi della coppia.

Gli accertamenti esperiti con i tecnici della rete di distribuzione hanno permesso di trovare il punto in cui i due hanno tranciato il filo elettrico, a monte del contatore, allacciandovi tutta l’abitazione.

I militari, visto quanto costatato, hanno esteso i controlli anche alla rete idrica ed anche in questo caso hanno rilevato come il contatore era stato smontato e montato in senso inverso, facendo così addirittura diminuire i consumi. I due sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.

