Nocera Umbra, lunedì 26 il primo incontro dell’Unità formativa “Assisi 1822” per i docenti delle secondarie

Lunedì 26 aprile, a Nocera Umbra, nella Sala multimediale del Museo civico San Francesco, alle ore 15:30, si terrà il primo dei quattro seminari previsti dall’iniziativa di formazione per docenti di Scuola secondaria ASSISI 1822 Lavoranti manifatture fabbrica, organizzata dall’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea e da Assisium, in collaborazione con i Comuni di Nocera Umbra, Assisi e Bastia Umbra.

L’incontro, dal titolo Antichi saperi e nuova economia, ha lo scopo di introdurre nella scuola umbra il tema del lavoro che, partendo da una prospettiva storica, centri la riflessione sulle risorse presenti nei territori, potenzialmente utilizzabili per creare nuova occupazione.

I lavori verranno aperti dal sindaco Giovanni Bontempi; seguiranno le relazioni di Rita Chiacchella, storica dell’Università di Perugia, sui Bagni di Nocera tra moda e crisi sismiche, e di Cristina Giulianelli, di Sviluppumbria, la quale parlerà del rilancio economico delle Terme di Centino; chiuderà il pomeriggio Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi – Nocera – Gualdo Tadino, che affronterà il tema del lavoro libero, creativo, solidale.

L’iniziativa, che vede la fattiva collaborazione delle associazioni Tele e Ricami in Nuceria, L’Arengo e Palio dei Quartieri, è aperta alla cittadinanza.

